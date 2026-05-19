macOS 27 prepara l’addio agli ultimi Mac Intel: i quattro modelli che rischiano di restare fuori

macOS 27 potrebbe segnare la fine pratica dell’era Intel sui Mac, lasciando fuori gli ultimi modelli ancora supportati da Apple.

Non si parla di computer antichissimi o inutilizzabili, ma di macchine che molte persone usano ancora ogni giorno per lavorare, studiare, montare video, gestire uffici o semplicemente navigare. Il punto è proprio questo: il passaggio ad Apple Silicon non è più una transizione tecnica sullo sfondo, ma una soglia che per alcuni utenti diventa molto concreta.

Secondo le indicazioni già emerse, i Mac destinati a fermarsi con macOS Tahoe sarebbero quattro: MacBook Pro 16 pollici del 2019, MacBook Pro 13 pollici del 2020 con quattro porte Thunderbolt 3, iMac 2020 e Mac Pro 2019. Con macOS 27, quindi, Apple dovrebbe completare il taglio dei modelli Intel rimasti dentro il ciclo principale degli aggiornamenti.

Non smettono di funzionare, ma cambia il loro futuro

La prima cosa da chiarire è che un Mac escluso da macOS 27 non diventa improvvisamente inutilizzabile. Continuerà ad accendersi, a far girare le app compatibili e a svolgere molte attività quotidiane. Quello che cambia è l’accesso ai grandi aggiornamenti di sistema, alle nuove funzioni e, nel tempo, alla compatibilità più piena con app e servizi pensati per i Mac con chip Apple Silicon.

Per chi ha comprato un Mac Intel di fascia alta pochi anni fa, la notizia può sembrare fastidiosa. Il Mac Pro 2019, per esempio, non era certo una macchina economica, e molti iMac 2020 restano ancora più che validi per uso domestico e professionale. Però Apple sta spingendo ormai tutta la piattaforma verso processori M-series, AI locale, efficienza energetica e integrazione più stretta tra hardware e software.

Perché Apple vuole chiudere la transizione

Tenere in vita due architetture diverse ha un costo. Significa testare macOS su hardware Intel e Apple Silicon, mantenere compatibilità, gestire driver, prestazioni e limiti tecnici molto differenti. Con macOS 27, Apple potrebbe liberarsi dell’ultimo pezzo della vecchia piattaforma e concentrare sviluppo, ottimizzazioni e nuove funzioni sui Mac più recenti.

La scelta pesa soprattutto sulle funzioni legate all’intelligenza artificiale e al calcolo locale. Già oggi molte novità più avanzate richiedono Mac con chip Apple Silicon, perché sfruttano Neural Engine, maggiore efficienza e componenti progettati direttamente da Apple. Per gli utenti Intel, il problema non è solo installare o meno macOS 27, ma restare progressivamente ai margini delle funzioni più nuove.

Cosa conviene fare a chi ha ancora un Mac Intel

Chi possiede uno dei modelli coinvolti non deve correre subito a cambiare computer. Ha più senso verificare il proprio uso reale: se il Mac serve per navigazione, posta, scrittura, gestione di file e attività leggere, può restare utile ancora a lungo. Se invece viene usato con software professionali aggiornati spesso, il tema della compatibilità futura diventa più urgente.

La vera soglia arriverà quando app, strumenti creativi, browser e servizi inizieranno a dare per scontato macOS 27 o funzioni disponibili solo su Apple Silicon. Fino ad allora, questi Mac restano macchine vive, ma entrano in una fase diversa. Non sono da buttare, però non sono più al centro della strada che Apple sta costruendo per il futuro del Mac.