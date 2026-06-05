macOS 27, la promessa di Apple: qualità del software e Liquid Glass più maturo per riconquistare i Mac user

Apple presenterà macOS 27 alla WWDC 2026 con un aggiornamento che sembra pensato più per migliorare l’esperienza quotidiana del Mac che per inseguire novità appariscenti.

L’appuntamento è fissato per lunedì 8 giugno e, secondo le anticipazioni, Cupertino dovrebbe concentrarsi su qualità del software, prestazioni e ritocchi all’interfaccia Liquid Glass. Meno effetto scenico, quindi, e più attenzione alla sostanza: stabilità, fluidità e piccoli miglioramenti che possono pesare molto per chi usa il Mac ogni giorno da anni.

Il ritorno dello spirito Snow Leopard: meno bug e più prestazioni sui Mac Apple Silicon

Il paragone che gira da mesi, tra chi segue da vicino Apple, è con Mac OS X Snow Leopard. La versione del 2009 è rimasta nella memoria di molti utenti per una promessa molto chiara: poche novità in vetrina, più stabilità sotto il cofano. Apple la presentò quasi come una release senza nuove funzioni, anche se qualcosa di nuovo c’era.

Ma il messaggio era un altro: meno bug, sistema più leggero, Mac più pronto nell’uso di tutti i giorni. Secondo Mark Gurman, già lo scorso novembre Apple avrebbe impostato iOS 27, macOS 27 e gli altri aggiornamenti della nuova generazione proprio su questa linea: migliorare la qualità del software e le prestazioni di base. Nella sua anteprima della WWDC 2026, Gurman ha aggiunto un punto importante per chi ha un Mac recente: macOS 27 sarebbe “particolarmente simile a Snow Leopard” e porterebbe interventi pensati per far sembrare più veloci i Mac con chip progettati da Apple, cioè la famiglia Apple Silicon.

Questo non vuol dire che non arriveranno funzioni nuove. Le voci degli ultimi mesi parlano anche di novità sulle piattaforme mobili. Sul Mac, però, il segnale sembra più sobrio e più tecnico: meno effetti speciali, più attenzione alla tenuta del sistema. Una richiesta che molti utenti fanno da tempo, soprattutto dopo una stagione in cui macOS Tahoe non ha convinto tutti.

Liquid Glass alla prova del Mac: trasparenze, ombre e leggibilità da correggere

Il secondo nodo è Liquid Glass, il linguaggio grafico introdotto da Apple e accolto in modo diverso a seconda dei dispositivi. Su iPhone e iPad una parte del pubblico lo ha visto come un’evoluzione naturale dell’interfaccia. Sul Mac, invece, l’accoglienza è stata più fredda. E non è solo una questione di gusto.

Al centro delle critiche ci sono leggibilità, trasparenze e ombre. Gurman ha scritto che macOS Tahoe non rappresenterebbe la visione originaria di Apple per Liquid Glass su Mac. Più che una scelta definitiva, sarebbe stata una versione arrivata con tempi stretti, meno rifinita del previsto. In pratica, un lavoro ancora da chiudere. Con macOS 27, Apple avrebbe avuto più tempo per sistemare l’interfaccia, intervenendo proprio sui punti più discussi: trasparenze meno invadenti, ombre più misurate, testi più facili da leggere in finestre e menu.

Non ci si aspetta un cambio radicale. Il punto, stando alle informazioni disponibili, sarebbe correggere l’esperienza senza cambiare rotta. Trovare un equilibrio più adatto al lavoro su schermi grandi, dove finestre sovrapposte, pannelli laterali e barre degli strumenti contano ancora moltissimo.

WWDC 2026: perché macOS 27 può riconquistare gli utenti storici

La WWDC 2026 arriva in un passaggio delicato per il rapporto tra Apple e una parte della comunità Mac. Non è una crisi, ma una certa distanza sì. Ed è cresciuta attorno a due temi molto concreti: affidabilità e coerenza dell’interfaccia. Gli utenti più esperti, quelli che hanno attraversato passaggi come Intel, Apple Silicon e le vecchie release di macOS, non giudicano un aggiornamento solo dalle funzioni mostrate sul palco.

Guardano soprattutto a come il sistema si comporta dopo settimane di lavoro vero. Per questo macOS 27 potrebbe pesare più di una normale uscita annuale. Se Apple riuscirà davvero a rendere i Mac con chip Apple più rapidi, stabili e leggibili, l’aggiornamento parlerà proprio a quel pubblico che negli ultimi mesi ha chiesto meno promesse e più cura. La presentazione di lunedì dirà quanto spazio verrà dato a questo messaggio. Il resto, come sempre, lo diranno le prime beta e le giornate passate davanti allo schermo.