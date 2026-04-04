MacBook Pro, il nuovo caricatore Apple da 140W crea problemi con alcuni accessori

Un piccolo cambiamento introdotto da Apple nel caricatore da 140W dei nuovi MacBook Pro sta facendo discutere perché, senza annunci particolari, ha interrotto la compatibilità con alcuni accessori usati da anni da molti utenti.

La questione riguarda il nuovo alimentatore associato ad alcune versioni del MacBook Pro da 16 pollici e non nasce da un guasto classico, ma da una modifica fisica nel connettore rimovibile del caricatore. A prima vista sembra un dettaglio minimo, uno di quelli che passano inosservati finché non si prova a collegare un accessorio abituale. È proprio lì che emerge il problema: alcuni utenti hanno scoperto che il nuovo blocco da 140W non funziona più con il cavo di prolunga Apple e nemmeno con il vecchio kit da viaggio che per anni ha accompagnato molti Mac in valigia.

Che cosa è cambiato nel caricatore Apple

Al centro della vicenda c’è il connettore maschio su cui si innesta la classica testina da presa. Secondo le segnalazioni emerse in queste ore, Apple ne avrebbe ridisegnato la forma, rendendola diversa rispetto a quella usata finora sugli alimentatori compatibili con alcuni accessori storici della casa. Il risultato è molto concreto: il Power Adapter Extension Cable, che Apple continua a indicare tra gli accessori compatibili con i suoi alimentatori USB-C, in questi casi non si aggancia correttamente. Lo stesso vale per il World Travel Adapter Kit, il kit da viaggio che Apple non vende più direttamente ma che continua a comparire nella documentazione di supporto per gli alimentatori con presa rimovibile.

Il punto interessante è che non si parla di una nuova generazione di caricatore presentata come tale, ma di una revisione quasi silenziosa di un accessorio all’apparenza identico. Questo rende la situazione più frustrante per chi acquista un nuovo MacBook Pro pensando di poter continuare a usare senza problemi adattatori e prolunghe già presenti in casa o nello zaino.

Chi può essere coinvolto davvero

Per ora il caso sembra riguardare in particolare alcune unità recenti del MacBook Pro 16 pollici con chip M5 Pro o M5 Max, accompagnate dalla versione aggiornata dell’alimentatore da 140W. Non è quindi un allarme generalizzato per tutti i portatili Apple né per tutti i caricabatterie da 140W in circolazione. Resta però un tema molto concreto per chi compra oggi un modello nuovo e conta di riutilizzare accessori precedenti, soprattutto se viaggia spesso o lavora in mobilità.

Il nodo vero è la continuità dell’ecosistema. Una parte del valore dei prodotti Apple sta proprio nella compatibilità nel tempo tra accessori, alimentatori e adattatori. Quando questa continuità si rompe, anche per un particolare apparentemente minimo, l’effetto si sente subito nell’uso quotidiano.

Perché la questione conta più di quanto sembri

Per molti utenti non è solo un dettaglio tecnico. Il cavo di prolunga Apple resta comodo su scrivanie, comodini e postazioni di lavoro dove la presa non è vicinissima, mentre il kit da viaggio è stato a lungo uno degli accessori più pratici per chi si sposta tra Paesi diversi. Se il nuovo alimentatore non li supporta più, il problema non è teorico: cambia il modo in cui il caricatore può essere usato nella vita di tutti i giorni, a casa come in trasferta.

In più c’è un aspetto che rende la situazione ancora poco chiara. Apple continua a vendere il suo 140W USB-C Power Adapter come caricatore consigliato per il MacBook Pro da 16 pollici e la pagina del prodotto lo presenta come accessorio ideale per la ricarica rapida, ma al momento le segnalazioni sulla compatibilità degli accessori storici stanno aprendo un dubbio concreto sulla coerenza dell’intero sistema.

Apple non ha ancora chiarito pubblicamente se si tratti di una scelta definitiva, di una revisione limitata a certi lotti o di una situazione destinata a essere corretta. Ed è proprio questa assenza di spiegazioni a tenere alta l’attenzione. Per chi usa un MacBook Pro come strumento di lavoro, anche un cambiamento piccolo e silenzioso può trasformarsi in una complicazione molto meno marginale di quanto sembri all’inizio.