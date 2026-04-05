MacBook Neo: il prodotto Ikea a meno di 2 euro sarà un acquisto per i fan di Apple

Nel panorama degli accessori tecnologici, capita spesso che la soluzione più efficace non arrivi da laboratori di Cupertino o da start-up della Silicon Valley, ma dai corridoi blu e gialli di un colosso dell’arredamento svedese.

Il caso del supporto Bredarö, che molti hanno già ribattezzato ironicamente “MacBook Neo”, è l’esempio perfetto di come il design minimalista possa intercettare le necessità di una nicchia di utenti estremamente esigenti come quella dei possessori di laptop Apple.

Non stiamo parlando di una docking station complessa o di un dispositivo elettronico, ma di un semplice supporto per laptop in plastica che Ikea vende a una cifra irrisoria, solitamente fissata a 1,99 euro. La forza di questo oggetto risiede nella sua paradossale essenzialità. Mentre il mercato degli accessori per MacBook è saturo di stand in alluminio spazzolato che cercano di imitare ossessivamente le finiture dei MacBook Air e Pro — spesso con prezzi che superano i 50 euro — Ikea ha messo in commercio un pezzo di plastica rigida che risolve il problema del surriscaldamento e dell’ergonomia con un’efficacia disarmante.

Il gioiello IKEA pensato per i possessori di prodotti Apple

Dietro questo successo non risiede nel risparmio economico, ma nella liberazione estetica. Per un fan di Apple, circondarsi di cloni in metallo di bassa qualità è spesso più frustrante che utilizzare un oggetto onesto nella sua povertà materica. Il Bredarö non cerca di sembrare un pezzo di design industriale hi-tech; è un cuneo funzionale che solleva la scocca del computer quanto basta per favorire il flusso d’aria e inclinare la tastiera in una posizione più naturale per i polsi.

Curiosamente, un dettaglio laterale che sfugge a molti è la composizione del materiale: si tratta di plastica propilenica, lo stesso polimero utilizzato per produrre i contenitori per alimenti della serie 365+. Questo significa che, a differenza di molti stand economici cinesi che emanano odori chimici quando vengono scaldati dal calore del processore, il supporto Ikea rimane inerte, mantenendo una neutralità chimica rassicurante in un ambiente di lavoro domestico.

Chi utilizza un laptop Apple sa che la gestione del calore è fondamentale, specialmente durante i carichi di lavoro intensi sui modelli con chip M1 o M2, dove la dissipazione passiva gioca un ruolo chiave. Sollevare il dispositivo dal piano della scrivania permette di guadagnare quei pochi gradi di temperatura che possono fare la differenza tra una ventola silenziosa e un fruscio costante.

Il successo di questo accessorio tra i “Mac-user” suggerisce che esiste una stanchezza latente verso gli ecosistemi chiusi di accessori coordinati. A volte, la perfezione di un ecosistema si rompe con un gesto di pragmatismo da due euro. Non è un caso che nei forum specializzati e sui social, le foto di setup minimalisti vedano sempre più spesso questo pezzo di plastica scura fare capolino sotto macchine da duemila euro. È una forma di ribellione silenziosa: l’acquisto di un oggetto che non ha bisogno di aggiornamenti firmware, non richiede cavi e, se dovesse rompersi o andare smarrito durante un viaggio, costa meno di un caffè e un cornetto in centro a Milano.