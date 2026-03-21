MacBook Neo, il portatile economico che può cambiare tutto

Apple ha fatto una mossa che fino a poco tempo fa sembrava improbabile: portare un MacBook a un prezzo davvero accessibile, e il risultato è il nuovo MacBook Neo, un dispositivo che punta a conquistare chi finora era rimasto fuori dall’ecosistema.

Il MacBook Neo parte da circa 599 dollari ed è il portatile più economico mai lanciato da Apple, pensato soprattutto per studenti, utilizzo quotidiano e lavoro leggero.

Non è un prodotto pensato per sostituire i modelli più avanzati, ma per aprire una nuova fascia di mercato che Apple aveva sempre lasciato scoperta.

Un Mac più economico, ma non “povero”

La prima cosa che colpisce è che, nonostante il prezzo più basso, il livello costruttivo resta quello tipico Apple. Design in alluminio, linee pulite e un’esperienza d’uso che rimane coerente con gli altri Mac.

Il vero cambiamento è sotto la scocca: al posto dei classici chip della serie M, qui troviamo un processore A18 Pro, lo stesso utilizzato sugli iPhone più recenti.

Una scelta che permette di contenere i costi senza sacrificare troppo le prestazioni nelle attività quotidiane.

Prestazioni: per chi va davvero bene

Il MacBook Neo è pensato per un uso concreto: navigazione, studio, scrittura, gestione file e lavoro leggero.

Con 8 GB di RAM e storage da 256 o 512 GB, non è un portatile per chi lavora con software pesanti o editing avanzato, ma per la maggior parte delle persone è più che sufficiente.

Le recensioni lo descrivono come una scelta facile da consigliare per chi cerca un Mac semplice ed economico, anche se con qualche compromesso.

Dove Apple ha tagliato davvero

Per arrivare a questo prezzo, qualche rinuncia è inevitabile. Il modello base ha caratteristiche più essenziali: meno porte, niente espansioni e alcune limitazioni su accessori e funzionalità.

Anche lo spazio di archiviazione da 256 GB, nel 2026, può risultare stretto per molti utenti, soprattutto considerando l’uso crescente di foto e video.

Ma è proprio questo il compromesso su cui si basa il prodotto: meno potenza e meno flessibilità, ma un prezzo finalmente accessibile.

Perché sta facendo così parlare

Il MacBook Neo non è interessante solo per quello che offre, ma per quello che rappresenta. Apple entra in una fascia di mercato dove prima dominavano Chromebook e PC economici.

Questo significa che sempre più persone potranno avvicinarsi al mondo Mac, anche senza spendere cifre elevate. Non a caso, il lancio ha già portato un aumento significativo di nuovi utenti all’interno dell’ecosistema Apple.

Vale davvero la pena?

La risposta dipende da come si usa il computer. Per chi cerca prestazioni elevate, probabilmente no. Ma per chi vuole un portatile semplice, affidabile e con un sistema stabile, il discorso cambia.

Il MacBook Neo funziona proprio perché non prova a fare tutto, ma si concentra su ciò che serve davvero alla maggior parte delle persone.

E forse è proprio questo il punto: non il Mac più potente, ma quello che più facilmente entra nella vita quotidiana.