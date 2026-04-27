MacBook, Apple valuta una webcam modulare: così potrebbe sparire il notch

Apple sta studiando una soluzione che potrebbe cambiare il design dei futuri MacBook, eliminando il notch attraverso una fotocamera modulare e riposizionabile.

Il punto di partenza è il brevetto “Camera Integration for Portable Electronic Devices”, quindi non si tratta di un prodotto annunciato, ma l’idea racconta bene una direzione possibile: liberare lo schermo da compromessi visivi senza rinunciare alla webcam.

Il notch è arrivato sui MacBook per permettere cornici più sottili e mantenere una fotocamera nella parte alta del display. La soluzione ha dato ai portatili Apple un aspetto più moderno, ma resta un elemento discusso: occupa spazio, interrompe la linea dello schermo e non ha mai avuto lo stesso senso funzionale visto su iPhone.

Come funzionerebbe la fotocamera modulare

Il brevetto immagina una webcam separata dal display, agganciabile magneticamente o tramite un sistema dedicato. In questo modo il modulo potrebbe essere posizionato sopra lo schermo, spostato in un altro punto o rimosso quando non serve, lasciando il pannello più pulito.

Una soluzione del genere permetterebbe ad Apple di progettare MacBook con cornici ancora più sottili e senza interruzioni nella parte superiore. Allo stesso tempo, una fotocamera esterna al display potrebbe offrire più spazio per sensori migliori, migliorando videochiamate, riunioni e registrazioni.

Perché Apple guarda oltre il notch

Il limite dei portatili moderni è fisico: i display sono sempre più sottili, mentre una buona webcam richiede componenti, ottiche e sensori di qualità. Separare il modulo dal display potrebbe dare più libertà nella progettazione del MacBook, senza costringere tutto dentro una cornice minuscola.

Resta però un equilibrio delicato. Una webcam modulare dovrebbe essere semplice da usare, stabile, elegante e coerente con l’esperienza Apple. Se diventasse un accessorio da montare e smontare continuamente, rischierebbe di complicare un prodotto che oggi funziona proprio perché è immediato.

Un brevetto, non una promessa

Come sempre quando si parla di brevetti, serve prudenza. Apple deposita molte idee che non arrivano mai sul mercato, oppure che vengono usate solo in parte anni dopo. Questo documento non significa che il prossimo MacBook avrà davvero una fotocamera staccabile.

La parte interessante è il ragionamento dietro al progetto. Apple sembra continuare a cercare modi per rendere il design dei suoi portatili più pulito, senza sacrificare funzioni ormai centrali come la videocamera. Dopo anni di riunioni online, lezioni a distanza e chiamate di lavoro, la webcam non è più un dettaglio secondario.

Se un giorno questa idea dovesse arrivare su un prodotto reale, il MacBook potrebbe diventare più flessibile e meno vincolato alla forma attuale. Per ora resta una finestra su ciò che Apple sta esplorando: meno compromessi sullo schermo, più attenzione alla qualità video e un design sempre più essenziale.