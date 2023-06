MacBook Air da 15 pollici vs MacBook Pro Intel da 16 pollici: un confronto dettagliato

Il MacBook Air da 15 pollici è stato recentemente lanciato da Apple, offrendo una serie di nuove funzionalità e prestazioni ad un prezzo accessibile. Tuttavia, per coloro che possiedono un MacBook Pro Intel da 16 pollici o modelli precedenti, è l’Air da 15 pollici un buon sostituto? In questo articolo, esamineremo attentamente le differenze tra il MacBook Air da 15 pollici e il MacBook Pro Intel da 16 pollici, per aiutarti a prendere una decisione informata.

Confronto tra MacBook Air da 15 pollici e MacBook Pro Intel da 16 pollici

Processore, GPU, RAM e motore neurale: Il MacBook Air da 15 pollici è dotato del potente chip M2 con 8 core, che consente di avere fino a 24 GB di RAM, fino a 10 core GPU e fino a 2 TB di spazio di archiviazione. D’altra parte, il MacBook Pro Intel da 16 pollici utilizza un processore Intel Core i9 (fino a 8 core) e supporta fino a 64 GB di RAM e fino a 8 TB di spazio di archiviazione. Sebbene il MacBook Pro Intel offra soglie di memoria e RAM più elevate, il chip M2 del MacBook Air offre prestazioni superiori e un motore neurale a 16 core.

Display e fotocamera: Entrambi i dispositivi offrono schermi di alta qualità, con il MacBook Air da 15 pollici che presenta un display da 15,3 pollici con una risoluzione di 2880 x 1864 pixel e una luminosità di 500 nit. Il MacBook Pro Intel da 16 pollici, d’altra parte, offre un display da 16 pollici con una risoluzione di 3072 x 1920 pixel e una luminosità di 500 nit. Entrambi i dispositivi supportano True Tone e la gamma di colori P3. Tuttavia, l’Air ha il vantaggio di una webcam FaceTime da 1080p rispetto alla webcam obsoleta da 720p del MacBook Pro Intel.

Design e dimensioni: Il MacBook Air da 15 pollici presenta cornici più sottili, in particolare nella parte superiore e inferiore, rispetto al MacBook Pro Intel da 16 pollici. Inoltre, l’Air è più leggero, con uno spessore di 11,5 mm rispetto allo spessore di 16,2 mm del MacBook Pro Intel. Entrambi i dispositivi sono dotati della ricarica MagSafe e di un design a bordi piatti.

Durata della batteria e connettività: Il MacBook Air da 15 pollici offre un’impressionante durata della batteria fino a 18 ore, mentre il MacBook Pro Intel da 16 pollici offre fino a 11 ore di utilizzo. Inoltre, l’Air supporta la ricarica rapida, che consente di ottenere il 50% della batteria in soli 30 minuti. Per quanto riguarda la connettività, entrambi i dispositivi offrono Bluetooth 5.3 e WiFi 6. Tuttavia, il MacBook Air da 15 pollici ha due porte Thunderbolt/USB-C in meno rispetto al MacBook Pro Intel.

Prezzo: Il MacBook Air da 15 pollici ha un prezzo di partenza di $1.299, che è $1.100 in meno rispetto al costo originale del MacBook Pro Intel da 16 pollici. Tuttavia, per abbinare lo stesso spazio di archiviazione e la stessa quantità di RAM del MacBook Pro Intel di base, il prezzo del MacBook Air da 15 pollici sarà di $1.699, che è $700 in meno rispetto all’originale MacBook Pro Intel da 16 pollici.

Il MacBook Air da 15 pollici offre prestazioni notevoli a un prezzo più accessibile rispetto al MacBook Pro Intel da 16 pollici. Con il chip M2, maggiore durata della batteria e un design leggero, è un’ottima scelta per coloro che hanno bisogno di una soluzione portatile senza compromettere la potenza. Tuttavia, se hai bisogno di prestazioni elevate per flussi di lavoro intensi e supporto per display esterni, il MacBook Pro Intel da 16 pollici potrebbe essere la scelta migliore.

In ultima analisi, la tua decisione dipenderà dalle tue esigenze specifiche e dal budget disponibile. Entrambi i dispositivi offrono prestazioni di alto livello e un’esperienza di utilizzo eccezionale. Assicurati di valutare attentamente le caratteristiche e le specifiche di ciascun modello prima di prendere la tua decisione finale. Sia il MacBook Air da 15 pollici che il MacBook Pro Intel da 16 pollici sono disponibili su Apple e altri rivenditori autorizzati.