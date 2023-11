Mac Washing Machine X9, lo strumento ideale per rimuovere duplicati e pulire il tuo Mac

I Mac sono efficienti e funzionano per lo più bene senza il nostro intervento: è questa la loro forza ed è questa la cifra che li contraddistingue rispetto alla concorrenza. Tuttavia, con il tempo e l’uso, possono mostrare segni di debolezza, rallentare o semplicemente riempirsi di file non necessari. Credere eccessivamente nell’efficienza, peraltro, deresponsabilizza l’utente utilizzatore, il quale tende a curare di meno la propria macchina delegando completamente al sistema operativo la gestione di ogni aspetto. Questo atteggiamento rischia però di avere degli strascichi, lasciando tra le cartelle dei file inutilizzati, residui di vecchie installazione, entità duplicate e molta altra “sporcizia” di vario tipo.

Per sbarazzarsi di file indesiderati e duplicati o organizzare automaticamente il tuo Mac, ecco Mac Washing Machine X9, un punto di riferimento in questo campo. Il software è disponibile solo per pochi giorni al prezzo di 19,99€ anziché 49,99€: un affare da non perdere per chi vuole sapere il proprio Mac sempre in massima efficienza e massimo ordine.

Addio ai file spazzatura!

Anche se non lo sai, ci sono molti file sul tuo Mac di cui non hai in realtà alcun bisogno. Che si tratti di cache non più utilizzate o di file di traduzione per lingue che non parli nemmeno, potrebbe essere necessaria una buona pulizia per fare spazio, riordinare gli elementi e ripristinare la situazione.

Mac Washing Machine X9 ti aiuta a ripulire il tuo Mac individuando e rimuovendo questi file per te, così che il tuo computer funzioni più velocemente e in modo più efficiente. Non serve alcuna competenza né alcuna azione mirata su singole cartelle: ci pensa il software a identificare i rami secchi per rimuoverli e far splendere la mela come se fosse nuova.

Duplicati? Quali duplicati?

Con Mac Washing Machine X9 puoi eliminare i file non necessari sul tuo Mac. Probabilmente hai molti file duplicati sul tuo computer – e non si tratta di backup ma di file doppi, inutili e di cui sarebbe cosa buona privarsi attraverso un’azione di pulizia estesa, mirata e capillare.

Il software Intego identifica questi file non necessari e ti consente di eliminarli con un solo clic, pulendo il tuo Mac e restituendo spazio di archiviazione da utilizzare per i file che contano davvero. Questa azione può consentire al proprio computer di restare in massima efficienza per molto più tempo, poiché elimina tutto ciò che negli anni – giorno dopo giorno – diventa un inutile ingombro che il sistema ha il dovere di gestire.

Il disordine è il peggior nemico dell’efficienza

Per far fronte al caos di una gestione poco oculata dei file, Mac Washing Machine X9 può organizzare automaticamente la giungla di file che ingombrano il tuo desktop archiviando ogni elemento in una cartella appropriata.

Può anche dirti quali app usi più o meno, così da posizionarle (o rimuoverle) dal dock. Grazie ad un semplice software non soltanto capirai meglio come utilizzi il tuo computer, ma avrai anche un monitoraggio continuo sulle performance, sugli elementi di disordine e su cosa si può fare per tenere sempre tutto perfettamente in efficienza. Un utile strumento, insomma, per far sì che la propria macchina sia sempre quella che si è acquistata, quella che può garantire certe performance e che ben corrisponde alle aspettative che si nutre per un prodotto di Cupertino.

Mac Washing Machine è 2 volte più economica di CleanMyMac: un affare!

Mac Washing Machine X9 è disponibile, solo per pochi giorni, al prezzo speciale di 19,99€ anziché 49,99€: bastano pochi Euro, insomma, per regalare al proprio Mac una grande utility in grado di fare la differenza nel lavoro quotidiano.

Il software è compatibile da Mac OS X 10.12 a macOS Sonoma ed offre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

E per una protezione più completa da Intego, è possibile acquistare Intego Mac Premium Bundle X9 che include Mac Washing Machine + Antivirus, Firewall, Backup, VPN e Parental Control per € 34,99.

