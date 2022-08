Quando si ordina un nuovo Mac Studio, i tempi di consegna risultano incredibilmente dilatati: in molti casi, soprattutto per le varia ti con chip M1 Ultra, bisogna aspettare oltre 10 settimane. Ecco qualche suggerimento per risolvere.

Tra crisi dei semiconduttori, invasione russa in Ucraina, postumi della pandemia e tutto il resto, le cose non vanno bene in catena di montaggio. Siamo ancora ben lontani dal punto di equilibrio e ciò si ripercuote sui tempi di consegna dell’hardware.

Nonostante una logistica incredibilmente efficiente, l’Apple Store online richiede da 1 a 3 settimane per la consegna dei Mac Studio‌ con chip M1 Max e fino a 10 settimane e oltre per i modelli con chip Ultra‌, in particolar modo per le varianti con GPU da 64-core. E se poi ci si abbina pure uno Studio Display, buona fortuna: sono 3-4 settimane minimo anche per quello.

Voi direte: poco male, tanto costa un rene ed è destinato ad un nicchia di professionisti. Il che è vero, ma in realtà l’ibrido Mac mini-Mac Pro sta riscuotendo un notevole successo, forse anche al di fuori del mercato cui si proponeva.

Chi non avesse tempo o voglia di aspettare non ha molte frecce al suo arco, per la semplice ragione che Apple è l’unico produttore al mondo di Mac Studio. Tuttavia, il consiglio che possiamo dare è di diversificare il canale di acquisto. I Mac Studio arrivano -col contagocce- anche nelle altre catene di informatica. Provate a sentire lì perché talvolta si riesce a farsene mettere da parte uno, tra i pochissimi che vengono consegnati.

L’altra opzione è passare per Amazon, dove si trovano Mac Studio in pronta consegna o con un’attesa di sole 2-3 settimane. Oro rispetto ai tempi standard di Cupertino. Dunque, se avevate una mezza idea di acquistare Mac Studio, non aspettate l’ultimo momento: meglio portarsi avanti per tempo.

