Mac mini ricondizionato, occasione: solo 379€ (solo 2 pezzi!)

Chi cercava il Mac d’occasione resterà contento. Un Mac mini Amazon Renewed con Intel Core i5, 2.6 GHz, 8GB di RAM, archivio da 1TB costa solo 379€ tutto incluso. Ma dovrete far presto, perché ce ne sono solo due disponibili.

Acquista Mac mini Intel Core i5, 2.6 GHz a 379€

Queste le caratteristiche del prodotto:

Intel Core i5 dual-core a 2,6GHz (Turbo Boost fino a 3,1GHz) con 3MB di cache L3 su chip condivisa

Disco rigido da 1TB (5400 giri/min)

8GB di memoria LPDDR3 a 1600MHz, Configurabile con 16GB di memoria

Intel Iris Graphics

Riguardo Amazon Renewed

Amazon Renewed è il programma di rigenerati di Amazon. Significa che il prodotto è stato ispezionato, testato e pulito professionalmente da fornitori qualificati Amazon. Dunque:

– Non presenta imperfezioni estetiche visibili tenendo il prodotto a una distanza di 30 centimetri.

– Questo prodotto è dotato di una batteria con una capacità superiore all’80% rispetto a quelli nuovi.

– Gli accessori potrebbero non essere originali, ma sono compatibili e completamente funzionanti. Il prodotto potrebbe essere fornito in una scatola generica.

Se questo prodotto non appare come nuovo o non funziona come previsto, è da considerarsi idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento.

Acquista Mac mini Intel Core i5, 2.6 GHz a 379€