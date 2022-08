Mac mini con SSD 512GB: oltre 250€ di sconto

Il Mac mini Grigio Siderale con SSD da 512GB e processore Intel Core i5 6-core costa oltre 250€ in meno rispetto al prezzo di listino. Lo paghi solo 1.105€ con consegna immediata invece di 1.359€ .

In attesa della versione con chip M2, questo Mac mini è uno dei più potenti in circolazione, e la livrea scura tradisce la vocazione semi-pro. Include un processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione con 8GB di RAM e una scheda grafica Intel UHD Graphics 630. L’archiviazione è da 512GB, dunque molto ampia, ed espandibile attraverso le quattro porte Thunderbolt 3 USB-C e due porte USB 3; include anche una porta HDMI 2.0, Gigabit Ethernet e Wi-Fi 802.11ac.

Perché scegliere Intel quando ci sono gli M1? In realtà, dipende dall’uso che se ne deve fare e dalle proprie esigenze. Perché il Mac mini M1 dispone di meno core d’elaborazione, inoltre non può avviare software x86 se non in emulazione, con tutti i limiti che ne derivano. Tra i quali, niente avvio di Windows, e per qualcuno può essere un problema: pensate a quanti giochi o applicativi sono esclusivi di questa piattaforma.

Poi, a questo prezzo è davvero un’occasione. Grazie allo sconto del -19% sul prezzo di listino, si acquista a 1.105€ con consegna immediata, anche a rate da 221€ al mese per 5 mesi.

Insomma, in attesa del Mac mini M2 che arriverà tra qualche mese, è l’occasione giusta per un server domestico potente ma a prezzo contenuto.