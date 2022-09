La macchina creata in quel di Cupertino è piccola nelle dimensioni ma in quanto a prestazioni è davvero fenomenale, ecco perché definirla un compromesso è un errore. Ebbene, se stavi aspettando l’occasione giusta per aggiungere sulla tua scrivania il Mac Mini con processore M1, ti farà piacere sapere che oggi su Amazon tutte le sue configurazioni sono al minimo storico. Gli sconti si aggirano intorno ai 200 euro, e sarebbe un peccato non approfittare della situazione, vero?

Mac Mini: così piccolo, così potente

Lo piazzi praticamente dove vuoi, occupando pochissimo spazio. E questo è proprio uno dei vantaggi che tanti utenti cercano: gli ingombri sopra e/o sotto la scrivania non sono poi così gradevoli alla vista. Il design merita un 10 e lode, ma non è l’unico punto di forza del concentrato di tecnologia made-in-Cupertino. La scheda tecnica di questo Mac Mini è infatti così sbalorditiva che ancora ci si chiede come facciano a mettere così tanto in così poco spazio a disposizione.