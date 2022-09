Non ce ne vogliano i produttori di macchine basate su Windows, ma un All-in-One da accostare all’iMac 2021 di Apple attualmente non c’è sul mercato. E oggi la sua miglior configurazione possibile è anche in super offerta su Amazon: grazie allo sconto del 18% risparmi oltre 350 euro sul prezzo di listino (1949 euro).

Come alternativa al pagamento in unica soluzione, puoi optare per quello a rate (servizio offerto gratuitamente da Amazon): 5 da 319,48 euro al mese.

iMac 2021, “come te non c’è nessuno”

L’ultima iterazione dell’iMac è uno spettacolo sotto tutti i punti di vista. Partiamo dal design: è estremamente sottile (è spesso solo 11,5mm), pesa meno di 4,5 kg e, con i suoi colori vivaci, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente.

È munito di uno splendido Display Retina 4.5K da 24 pollici (11,3 milioni di pixel), con oltre un miliardo di colori e tecnologia True Tone per una luminosità più naturale (500 nit di luminosità). Dai film alle foto, tutto ciò che guarderai sarà nitido e definito, e i colori più accesi che mai.

Sulla sottilissima cornice trova spazio la videocamera FaceTime HD a 1080p, perfetta per le videochiamate con amici e parenti e per le videocall di lavoro. Il tutto è ben supportato da tre microfoni di qualità professionali e da un audio a sei altoparlanti, per un suono incredibilmente avvolgente.

La straordinaria potenza e affidabilità dell’iMac 2021 sono possibili grazie al processore M1, con CPU 8-core e GPU 8-core. Ogni attività sarà in discesa, senza ostacoli, intoppi o rallentamenti.

Altro da sapere: