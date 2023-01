Dopo aver “resistito” per diversi anni alla tentazione (e alle pressioni di un bel po’ di utenti), sembra che alla fine Apple abbia ceduto. Stando alle ultime sorprendenti notizie che giungono dagli USA, il gigante di Cupertino starebbe lavorando a Mac con display touch. Il lancio? Forse nel 2025, con i MacBook Pro con pannelli OLED.

Nel futuro di Apple anche i Mac con touchscreen

A diffondere l’indiscrezione è stato il solito Mark Gurman, ormai principale fonte su tutto ciò che riguarda l’azienda californiana. Stando alla firma di Bloomberg, Apple ha formato un team che sta già “attivamente lavorando al progetto”.

Per il MacBook Pro che – probabilmente – darà il via alla rivoluzione, non ci saranno grosse sorprese dal punto di vista estetico: solito design “da laptop” con trackpad e tastiera, ma con un display in grado di riconoscere l’input tattile, proprio come iPhone e iPad.

Il sistema operativo? Sempre macOS, almeno per i primi tempi. Non ci sarebbero infatti tracce di un reale connubio tra iPadOS e macOS.

Come anticipato in apertura, Apple ha sempre respinto l’idea di un Mac munito di display touch, ed è per questo motivo che l’indiscrezione lanciata da Bloomberg ha (quasi) dell’incredibile. Facendo un tuffo nel passato, nel 2010 il compianto Steve Jobs affermò che un Mac touchscreen sarebbe stato “ergonomicamente terribile”. Nel 2012, invece, Tim Cook commentò negativamente la decisione della rivale Microsoft di combinare tablet e laptop, qualcosa come “unire un tostapane e un frigorifero“.

Le idee però possono cambiare, anche perché la tecnologia fa passi da gigante anno dopo anno. Un Mac con display touch? A questo punto, perché no?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.