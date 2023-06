L'Unione Europea richiede ad Apple di rendere le batterie dell'iPhone facilmente sostituibili

L’Unione Europea sta portando avanti una nuova regolamentazione che richiederebbe ad Apple di rendere le batterie dell’iPhone “facilmente” sostituibili dagli utenti. Secondo quanto riportato, il parlamento dell’UE ha votato in modo schiacciante a favore dell’approvazione del piano, aprendo la strada a importanti cambiamenti nella progettazione e nella sostenibilità dei dispositivi Apple.

Batterie iPhone più facili da sostituire per incoraggiare le riparazioni “Fai-da-te” degli utenti: una nuova stretta UE per Apple

Secondo le linee guida approvate questo mese, le batterie portatili utilizzate su iPhone, iPad e Mac dovranno essere facilmente rimovibili e sostituibili dagli utenti stessi. Ciò significa che i consumatori dovrebbero essere in grado di rimuovere e sostituire le batterie senza dover utilizzare strumenti specializzati o richiedere assistenza tecnica. L’obiettivo principale dell’UE è quello di rendere le batterie dei dispositivi elettronici “più sostenibili, più durevoli e più performanti”.

Secondo la nuova legislazione, una batteria portatile sarà considerata rimovibile dall’utente finale se può essere estratta utilizzando strumenti comunemente disponibili sul mercato, senza la necessità di strumenti specializzati forniti a parte o di solventi o energia termica per smontarla. Questo garantirà che gli utenti abbiano un maggiore controllo sulla sostituzione delle batterie dei loro dispositivi.

La regolamentazione dell’UE include anche requisiti più rigorosi per le batterie utilizzate nei veicoli elettrici, con obiettivi specifici per la raccolta dei rifiuti e il recupero dei materiali. Ciò si tradurrà in un aumento delle percentuali di raccolta dei rifiuti per le batterie portatili e delle percentuali minime di materiali recuperati da queste batterie.

Per informare meglio i consumatori, le batterie dei dispositivi elettronici, inclusi gli iPhone, includeranno etichette e codici QR con informazioni dettagliate sulla capacità, prestazioni, durata e composizione chimica. Inoltre, le batterie più grandi, come quelle utilizzate in dispositivi industriali e veicoli elettrici, dovranno disporre di un “passaporto digitale della batteria“. Questo documento conterrà informazioni specifiche sul modello della batteria, nonché informazioni dettagliate sulla singola batteria e sul suo utilizzo.

Queste nuove regolamentazioni dell’UE rappresentano un importante passo avanti verso la sostenibilità e l’accessibilità per gli utenti di dispositivi Apple. Rendere le batterie facilmente sostituibili non solo consente agli utenti di prolungare la vita dei loro dispositivi, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale attraverso una maggiore raccolta dei rifiuti e il recupero dei materiali.

Tuttavia, rimane da vedere come Apple si adatterà a queste nuove norme. L’azienda dovrà apportare modifiche alla progettazione dei suoi dispositivi per garantire la facilità di sostituzione delle batterie da parte degli utenti. Ciò potrebbe comportare un cambiamento nel processo di produzione e potrebbe richiedere l’introduzione di nuove linee guida per i centri di assistenza autorizzati di Apple.

Intanto, alcune aziende hanno già adottato dei piani di riparazione fai da te: Samsung, ad esempio, ha da poco annunciato che introdurrà a breve il Self-Repair anche in Europa, Italia compresa.