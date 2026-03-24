L’UE alza la pressione su Apple: nel mirino ora ci sono Siri e Apple TV

Apple è tornata sotto pressione in Europa, ma questa volta il punto non riguarda solo App Store o iPhone, perché nel mirino stanno entrando anche Siri e l’ecosistema Apple TV, due strumenti che per molti utenti sembrano normali funzioni di servizio e che invece, per i broadcaster e per Bruxelles, possono influenzare sempre di più ciò che vediamo, ascoltiamo e troviamo sullo schermo.

Negli ultimi giorni diversi grandi gruppi televisivi e media europei hanno chiesto alla Commissione europea di guardare con più attenzione al ruolo dei sistemi operativi per smart TV e degli assistenti vocali. In questo quadro compaiono anche Apple TV e Siri, considerati da chi ha sollevato il caso strumenti capaci di orientare l’accesso ai contenuti, incidere sulla visibilità delle app e influenzare il modo in cui gli utenti scoprono film, serie e servizi. La richiesta è che queste piattaforme vengano valutate con il metro delle regole più dure previste dal Digital Markets Act, la normativa europea pensata per limitare il potere dei grandi gatekeeper digitali.

Il nodo è semplice da capire anche per chi non segue ogni giorno il linguaggio della regolazione europea. Quando un dispositivo o un assistente vocale decide quali risultati mostrare, quali app mettere in evidenza o quale contenuto suggerire per primo, non si limita più a fare da tramite neutrale, ma inizia a pesare sul mercato e sulle scelte quotidiane delle persone. È proprio questa crescente capacità di indirizzare il pubblico che ha spinto broadcaster come Canal+, RTL, ITV, Mediaset e altri grandi gruppi a chiedere un intervento più deciso contro Apple, Google, Amazon e Samsung nel mondo delle TV connesse e dei comandi vocali.

Perché Siri e Apple TV contano più di quanto sembri

Per molti utenti italiani Siri resta soprattutto un modo rapido per fare una domanda, avviare un contenuto o controllare un dispositivo di casa. Apple TV, invece, viene spesso vista come una scatola comoda per riunire app e servizi di streaming. Eppure, agli occhi dei regolatori, il punto non è solo cosa fanno oggi, ma cosa possono diventare domani se continuano a rafforzare il loro ruolo come snodo d’accesso ai contenuti. Se la ricerca, le raccomandazioni e la navigazione passano sempre di più da questi sistemi, chi li controlla può finire per avere una leva enorme sulla distribuzione dell’attenzione del pubblico.

È qui che la vicenda smette di essere una disputa lontana tra Bruxelles e Big Tech e diventa qualcosa che tocca anche la vita quotidiana. Quando accendi una TV smart, chiedi a un assistente di trovarti un film o segui il contenuto che compare per primo, stai già usando un sistema che può indirizzare la tua scelta senza che tu ci faccia troppo caso. L’Europa teme proprio questo: che poche aziende abbiano un potere crescente nel decidere come i contenuti vengono trovati, ordinati e consumati. Nel caso di Apple, il ragionamento si allarga quindi oltre il telefono e tocca un ecosistema domestico che pesa sempre di più nell’intrattenimento di casa.

Cosa può succedere adesso

Al momento non c’è ancora una nuova sanzione annunciata contro Apple TV o Siri, ma la pressione politica e regolatoria si sta chiaramente alzando. La Commissione europea sta valutando la richiesta arrivata dai broadcaster, che chiedono di applicare ai sistemi operativi TV e agli assistenti vocali un controllo più stretto nell’ambito del DMA. Questo non significa automaticamente che Apple verrà colpita subito con nuove multe, ma vuol dire che il terreno si sta spostando: dopo smartphone, browser e store digitali, l’attenzione europea si allarga verso il salotto, la televisione e i comandi vocali.

Per Apple il rischio non è soltanto economico, ma anche strategico. Se Bruxelles inizierà a guardare a Siri e Apple TV come possibili punti di controllo del mercato, l’azienda potrebbe trovarsi costretta a spiegare meglio come funzionano ricerca, raccomandazioni e accesso ai contenuti nei suoi dispositivi. E per gli utenti europei questo potrebbe tradursi, col tempo, in più trasparenza, più alternative e forse anche meno potere concentrato dentro pochi ecosistemi chiusi. È una partita che oggi sembra tecnica, ma che in realtà riguarda una domanda molto concreta: chi decide davvero cosa vediamo quando accendiamo uno schermo?