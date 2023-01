Dopo la MX Keys Mini, torniamo a parlare di Logitech sulla pagine virtuali di Melablog. Sì perché il mouse per eccellenza, l’MX Master 3S, è scontato del 28% su Amazon. Questo significa che lo paghi solo 96,99€ anziché 135€. È una periferica pazzesca che a questo prezzo si vede molto raramente, ecco perché non dovresti esitare nemmeno un secondo.

Logitech MX Master 3S

Usa il mouse wireless MX Master 3S per lavorare ovunque, anche su vetro, con il sensore aggiornato a 8000 DPI e sensibilità personalizzabile. La periferica di Logitech introduce inoltre la tecnologia Quiet Clicks, offrendo la stessa sensazione di soddisfazione di clic ma con il 90% di rumore di click in meno, ed è più silenzioso (+90%) e preciso (+87%) grazie allo scorrimento MagSpeed.

Lavora comodamente con un mouse di precisione dotato di design ergonomico per una posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale.

Personalizza i tasti e ottimizza il flusso di lavoro con impostazioni personalizzabili tramite le App che usi, grazie al software migliorato Logi Options+. Infine, non posso che segnalarti lo l’incredibile controllo FLOW su più computer, che ti consente di lavorare su più computer o laptop e trasferire testo, immagini e file dall’uno all’altro, anche quando passi da un sistema operativo Windows a macOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.