Logitech è tra i marchi tech più apprezzati dalla community tech. Anno dopo anno, il noto brand conquista con i suoi prodotti, principalmente tastiere e mouse. Tra le periferiche di punta pensate (anche) per i device dell’azienda di Cupertino spicca la tastiera wireless MX Keys Mini, che oggi trovi in promo su Amazon a soli 79,89€. Come è possibile? Grazie al super sconto del 38%.

Logitech MX Keys Mini: la tastiera wireless per Mac per eccellenza

La MX Keys Mini è una tastiera compatta in metallo, dal design ricercato che si sposa perfettamente con i Mac di Apple. È wireless (Bluetooth), integra una porta USB-C, supporta la retroilluminazione ed è compatibile con macOS, iOS, Windows, Linux e Android.

Un dettaglio molto interessante riguarda proprio la retroilluminazione. Si tratta infatti di un sistema smart, che si attiva quando le dita si avvicinano ai tasti concavi e con una intensità che varia in base alle condizioni di luce.

Layout creato per la massima precisione con il minimo sforzo in un look essenziale ed ergonomico. Digita con sicurezza su tasti dal profilo concavo ideali per le tue dita.

La periferica di Logitech poi è multi-dispositivo: la puoi connettere fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth Low Energy e puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro. Una volta usata, non si torna più indietro. È davvero uno spettacolo.

