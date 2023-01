Non c’è solo iOS nei pensieri di Apple prima e della sua community poi. Hai scaricato già la versione 16.3 del sistema operativo per iPhone? Perfetto, ora devi aggiornare anche il tuo Mac (se cerchi l’ultimo MacBook Pro, lo trovi qui), perché la sicurezza viene prima di tutto. Forse ti sarà sfuggito, ma il gigante di Cupertino ha rilasciato anche macOS Ventura 13.2.

Al pari di iOS 16.3, macOS 13.2 non introduce alcuna novità riguardante l’aspetto generale del sistema operativo, ma questo non significa che sia meno importante, anzi. Dai un’occhiata al changelog di seguito e te ne renderai subito conto.

Cosa cambia con macOS Ventura 13.2

La protezione avanzata dei dati per iCloud espande a 23 il numero totale di categorie di dati di iCloud protette tramite la crittografia end-to-end, inclusi i backup iCloud, Note e Foto. In questo modo, le tue informazioni rimarranno al sicuro anche nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati sul cloud.

espande a 23 il numero totale di categorie di dati di iCloud protette tramite la crittografia end-to-end, inclusi i backup iCloud, Note e Foto. In questo modo, le tue informazioni rimarranno al sicuro anche nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati sul cloud. Le chiavi di sicurezza per l’ID Apple consentono agli utenti di migliorare la protezione dell’account grazie alla richiesta di una chiave di sicurezza fisica per

effettuare l’accesso.

consentono agli utenti di migliorare la protezione dell’account grazie alla richiesta di una chiave di sicurezza fisica per effettuare l’accesso. È stato risolto un problema in Freeform per il quale alcuni tratti nei disegni creati con Apple Pencil o con un dito potevano non essere visualizzati nelle lavagne condivise.

per il quale alcuni tratti nei disegni creati con Apple Pencil o con un dito potevano non essere visualizzati nelle lavagne condivise. È stato risolto un problema per il quale VoiceOver poteva interrompere la riproduzione del feedback audio durante la digitazione.

Come aggiornare macOS

Con Ventura il sistema operativo per Mac è stato ritoccato in diversi punti. Anche l’app Impostazioni è stata rivista e ora è molto simile a quella per iOS e iPadOS. Per non dire identica.

Questo per dirti che per scaricare l’ultima versione di macOS ti basta andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.