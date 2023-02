Tutti li amano, tutti la vogliono. Ti parlo della tastiera Bluetooth K380 di Logitech, compatibile con macOS e iPadOS (ma all’occorrenza anche con Windows) e che può essere utilizzata addirittura con tre dispositivi in contemporanea. La periferica wireless, nella splendida tinta Sabbia, è al suo nuovo minimo storico e su Amazon ti costa oggi solo 34,99€ grazie al super sconto del 41%. Ti consiglio di fare in fretta, perché le unità a disposizione potrebbero finire in un lampo.

La Logitech K380 si caratterizza per un design leggero, minimalista potremmo dire. È una tastiera Bluetooth che può essere utilizzata con iMac, MacBook, iPhone e iPad e poi, con l’Easy Switch con 3 canali di collegamento, la si può connettere a tre dispositivi diversi e passare da uno all’altro con un semplice tocco. Pur essendo compatta, i tasti sono ben distanziati tra loro e offrono una digitazione fluida e silenziosa. Poi sono di forma circolare, soluzione abbastanza insolita ma gradevole.

Trattandosi di una periferica Bluetooth, non noterai fastidiosi cavi sulla scrivania e potrai portarla in giro ovunque, senza avvertirne il peso. Ovviamente, per poterla utilizzare, sono necessarie delle batterie. All’interno della confezione ne trovi due di topo AAA, e per il futuro non devi assolutamente preoccuparti: stando a quanto dichiarato da Logitech, l’autonomia è di circa 2 anni. L’ottimizzazione è davvero pazzesca, non c’è dubbio.

Non c’è bisogno di aggiungere altro, vero? Con il super sconto del 41% la Logitech K380 è una tastiera da non lasciarsi sfuggire. Ma, come suggerito in apertura, meglio approfittare subito, perché le unità potrebbero svanire in un attimo. Come dopo uno schiocco di Thanos.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.