L'iPhone 15 spinge Foxconn ad ampliare le assunzioni nel suo principale stabilimento

Foxconn, uno dei principali fornitori di Apple, sta attualmente ampliando le sue assunzioni presso l’importante stabilimento che si occuperà della produzione dell’iPhone 15. Questo movimento è motivato dalla necessità di affrontare le interruzioni della produzione causate dalle restrizioni Covid-19 in Cina nel 2022. Per far fronte alla crescente richiesta, le agenzie di reclutamento locali a Zhengzhou, dove si trova lo stabilimento, stanno attivamente creando un pool di talenti per soddisfare i requisiti dell’imminente alta stagione.

Assunzioni in corso per la produzione dell’iPhone 15

Le assunzioni sono per dipendenti a tempo indeterminato e temporaneo, con una retribuzione oraria di 21,5 yuan ($ 3), come confermato da Zhao, responsabile del reclutamento.

Inoltre, Foxconn ha annunciato un bonus di 8.000 yuan ($ 1.105) per gli ex dipendenti che decidono di tornare a lavorare nella catena di montaggio durante l’alta stagione. Questa offerta è rivolta in particolare all’unità Product Enclosure Business Group di Foxconn, responsabile della produzione di componenti meccanici per l’iPhone. Anche i nuovi dipendenti dello stabilimento Foxconn a Shenzhen, nella Cina meridionale, possono beneficiare di un bonus fino a 6.980 yuan ($ 980).

Incentivando ulteriormente il reclutamento, l’azienda sta incoraggiando i dipendenti a segnalare nuovi lavoratori, offrendo una ricompensa di 1.000 yuan ($ 138) per ogni raccomandazione di successo. Inoltre, Foxconn sta offrendo un bonus una tantum di 7.000 yuan ($ 975) a coloro che si iscrivono e si uniscono durante l’alta stagione, a patto che rimangano con l’azienda per almeno quattro mesi.

Questo impegno nelle assunzioni da parte di Foxconn si estende anche a livello globale, con l’azienda che ha ampliato le sue operazioni di produzione in paesi come India e Vietnam. In particolare, Foxconn ha siglato un contratto di locazione con Saigon-Bac Giang Industrial Park Corp, garantendosi un’area di terreno di 111 acri per circa 62,5 milioni di dollari. Il contratto di locazione ha una durata fino a febbraio 2057. In India, il governo dello stato del Karnataka ha annunciato che la produzione presso il sito di Foxconn inizierà nell’aprile 2024.

Con queste iniziative, Foxconn mira a soddisfare la crescente domanda di iPhone 15 e a rafforzare la sua posizione come principale partner di produzione per Apple.