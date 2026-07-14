Lidl ti raffredda casa: consuma poco e costa ancora meno, l'accessorio che mi ha svoltato l'estate

Con le temperature che nelle ultime settimane non danno tregua, tra gli scaffali dei supermercati compaiono soluzioni pensate per rinfrescare casa senza pesare troppo su consumi e portafoglio.
Con le temperature che nelle ultime settimane non danno tregua, tra gli scaffali dei supermercati compaiono soluzioni pensate per rinfrescare casa senza pesare troppo su consumi e portafoglio.
Valentina Giungati
Pubblicato il 14 lug 2026
Lidl ti raffredda casa: consuma poco e costa ancora meno, l'accessorio che mi ha svoltato l'estate

Il volantino Lidl di questi giorni mette in evidenza il climatizzatore locale Tronic, un modello portatile che promette una funzione 3 in 1: raffredda, deumidifica o ventila, a seconda della modalità selezionata. Non è un climatizzatore da installare a parete, ma un’unità mobile da spostare in casa a seconda della stanza dove serve più fresco, pensata per chi non può o non vuole affrontare i lavori di un impianto fisso.

Sul fronte tecnico, il dispositivo dichiara una potenza di 7000 BTU e un assorbimento di 785 W, valori che lo collocano nella fascia dei climatizzatori portatili pensati per ambienti singoli di dimensioni medie, più che per grandi open space. Sono previsti due livelli di ventilazione e una temperatura regolabile che va da 16 a 31 gradi, oltre a una funzione timer che consente di programmare lo spegnimento o l’accensione fino a 24 ore, utile per chi vuole trovare la stanza già fresca al rientro senza lasciare l’apparecchio acceso tutto il giorno.

Lidl ha la soluzione per rinfrescare casa

Nella dotazione sono compresi il telecomando, un tubo di scarico da 1,5 metri per convogliare l’aria calda verso l’esterno, la guarnizione per finestre a battente ribaltabile e il relativo raccordo, elementi che di norma vanno acquistati a parte con altri modelli e che qui sono già inclusi nel prezzo. Le dimensioni dichiarate, 31 x 67,8 x 31,5 cm, lo rendono comunque ingombrante quanto un piccolo mobile, un aspetto da considerare per chi ha spazi ridotti in camera o soggiorno.

Lidl ha la soluzione per rinfrescare casa-melablog.it

Il prezzo di listino si attesta a 139 euro, già scontato del 6% rispetto al prezzo pieno, a cui si aggiunge un ulteriore sconto di 10 euro per chi utilizza la tessera Lidl Plus. Rispetto a molti climatizzatori portatili di marchi più noti, che spesso superano i 300-400 euro per potenze comparabili, la differenza di prezzo è significativa, anche considerando che il prodotto riporta le certificazioni TÜV e GS, standard di sicurezza riconosciuti a livello europeo.

Va detto che un climatizzatore portatile da 7000 BTU non ha le stesse prestazioni di un vero e proprio split fisso da installare, soprattutto in ambienti molto ampi o esposti a sole diretto per gran parte della giornata: la funzione di raffreddamento reale è più contenuta, ed è il motivo per cui questi prodotti vengono spesso presentati insieme alla funzione di deumidificazione, più efficace su superfici ridotte. Resta comunque un’opzione interessante per chi cerca sollievo in una singola stanza senza dover affrontare la spesa e i tempi di un climatizzatore fisso con installazione.

L’offerta, come tutte le proposte a tempo dei discount, è legata alla disponibilità nei singoli punti vendita e potrebbe esaurirsi rapidamente durante i giorni di picco della domanda estiva, un fattore che spinge molti clienti a verificare la scorta nel negozio più vicino prima di organizzare l’acquisto.

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