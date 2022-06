I prodotti Apple non sono mai stati parchi con la memoria negli entry level; e i tagli di memoria più capienti costano quel che costano. E così, se hai acquistato un iPhone o iPad negli anni scorsi, è probabile che ora ti ritrovi con il dispositivo che scoppia di foto, app e messaggi. Ecco qualche consiglio rapido per liberare spazio su iPhone e iPad in 5 mosse.

1. Verifica la situazione

Prima di tutto, apri Impostazioni → Generali → Spazio iPhone per avere a colpo d’occhio lo stato della situazione. Il grafico ti mostrerà dove intervenire, tra messaggi, app, foto e musica. E se un’app consuma troppo spazio d’archiviazione, eliminala e reinstallala.

2. App Offloading

Sin dai tempi di iOS 11 è possibile guadagnare spazio eliminando un’app senza perdere salvataggi e dati. Si chiama App Offloading:

L’operazione ti consentirà di liberare lo spazio di archiviazione utilizzato dalle app, conservando in relativi documenti e dati. Se l’app è ancora disponibile su App Store e la installi nuovamente, i tuoi dati verranno recuperati.

Puoi disinstallare un’app (senza perdere i dati relativi) in Impostazioni → Generali → Spazio iPhone, selezionando un’app e quindi Rimuovi solo l’app.

In alternativa, puoi attivare la feature in automatico per le app che non usi molto in Impostazioni → App Store → Rimuovi App che non usi.

3. Risparmia Spazio coi Messaggi

Apri Impostazioni → Generali → Spazio iPhone → Messaggi e apri la sezione Video. Dopodiché cancella senza pietà tutto quello che non serve. I video sono più voluminosi e liberano più spazio; ma se hai tempo, dai una controllata anche a foto, gif e così via.

4. Risparmia Spazio con Musica

Se usi Apple Music, apri Impostazioni → Musica → Ottimizza archiviazione e attiva Ottimizza archiviazione. Ciò manterrà in memoria solo la musica che ascolti più di frequente, liberando spazio.

5. Risparmia Spazio con le Foto

Se hai un abbonamento iCloud, apri Impostazioni → Foto e attiva Foto di iCloud. In alternativa, copia tutto su un servizio equivalente (se hai Amazon Prime, hai diritto all’archiviazione illimitata dei tuoi scatti).

E già che ci siamo, tocca Svuota su “Album Eliminati di recente”.