Leagues Cup 2025: nuovo format, MLS e Liga MX in diretta su Apple TV

Apple TV trasmetterà la Leagues Cup 2025, un evento sportivo che unisce spettacolo, tecnologia e cultura calcistica, portando il Nord America al centro della scena internazionale.

Sessantadue partite che vedranno sfidarsi i migliori club di MLS e Liga MX, in una formula completamente ripensata: niente più pareggi, ogni match avrà il suo vincitore, in una tensione crescente che renderà ogni minuto fondamentale. La struttura si articola in due fasi ben distinte: la Fase Uno, dove i club americani e messicani si affrontano in scontri diretti già dal principio, e la fase a eliminazione diretta, che promette emozioni fino all’ultimo secondo. I quarti di finale, poi, saranno un palcoscenico privilegiato per le sfide tra i due campionati più prestigiosi del continente, offrendo agli appassionati uno spettacolo di altissimo livello.

Ma la Leagues Cup 2025 non si accontenta di essere solo una parentesi estiva: è una competizione ufficiale riconosciuta dalla Concacaf, che mette in palio ben tre posti per la prestigiosa Concacaf Champions Cup del 2026. Un’opportunità d’oro per i club, che possono così puntare all’accesso alla Coppa del Mondo per Club FIFA, con la prospettiva di confrontarsi con le migliori squadre del pianeta. È un’occasione che potrebbe cambiare la storia di molte società e, soprattutto, elevare il livello tecnico e mediatico del calcio nordamericano.

La vera svolta, però, riguarda l’esperienza dei tifosi. Grazie a Apple TV e all’abbonamento MLS Season Pass, tutte le partite saranno trasmesse in diretta in oltre 100 paesi, senza restrizioni geografiche, con telecronache in inglese e spagnolo. È la fine delle barriere: chiunque, ovunque si trovi, potrà vivere ogni emozione in tempo reale. E non è tutto: l’offerta si arricchisce di contenuti esclusivi on-demand, programmi di approfondimento come “Leagues Cup Countdown” e “Leagues Cup Wrap-Up”, e la possibilità di accedere a replay e highlights in qualsiasi momento.

A rendere unico il racconto ci penseranno cinque voci d’eccezione del panorama ispanofono: tra gli altri, gli ex campioni Francisco “Kikín” Fonseca, Pável Pardo, Daniel Brailovsky e il leggendario portiere Oswaldo Sánchez, insieme alla brillante conduttrice Ana Jurka, candidata agli Emmy. Un team che saprà trasmettere tutta la passione e la competenza necessarie per vivere la competizione con occhi nuovi.

Sul fronte tecnologico, Apple spinge ancora più in là il confine dell’esperienza sportiva. Arriva la modalità multi vista, che consente di seguire fino a quattro partite contemporaneamente: perfetta per chi non vuole perdersi nemmeno un’azione decisiva. E, per la prima volta, la compatibilità con Apple Vision Pro regala un’immersione totale grazie all’audio spaziale e a una qualità visiva senza precedenti. Gli spettatori potranno davvero sentirsi al centro dell’evento, come se fossero sugli spalti di uno degli stadi più iconici del continente.

L’abbonamento MLS Season Pass è proposto a 49 euro (39 euro per chi è già abbonato a Apple TV+), ma ben 37 partite saranno disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti Apple TV+. Una scelta che mira a coinvolgere il maggior numero possibile di appassionati, offrendo un accesso facilitato a uno degli eventi calcistici più attesi dell’anno.

L’ecosistema Apple si arricchisce ulteriormente con integrazioni pensate per accompagnare i tifosi a 360 gradi: su Apple Music si potranno ascoltare playlist curate direttamente dai protagonisti della Leagues Cup 2025, mentre Apple News garantirà aggiornamenti in tempo reale, analisi approfondite e storie esclusive dai campi di gioco. Non mancheranno poi le guide agli stadi su Apple Maps, per chi vorrà vivere l’emozione dal vivo, e un’offerta di contenuti che promette di soddisfare anche i fan più esigenti.

Non è un caso che stelle del calibro di Hirving “Chucky” Lozano e Sergio Canales abbiano sottolineato come la Leagues Cup 2025 sia ormai un appuntamento irrinunciabile per il calcio nordamericano. L’arrivo di talenti internazionali e la costante crescita del livello tecnico rendono questa competizione un punto di riferimento, capace di attrarre l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori da tutto il mondo.

Per chi vuole essere sempre aggiornato, il sito leaguescup.com offre tutte le informazioni, il calendario completo e le novità dell’ultima ora. Una cosa è certa: la Leagues Cup 2025 è pronta a cambiare per sempre il modo di vivere il calcio, trasformando ogni partita in un evento globale, dove tecnologia, passione e spettacolo si fondono in un’esperienza senza precedenti.