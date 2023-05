Le migliori app per Apple CarPlay

CarPlay è una funzionalità di Apple che porta le funzioni di comunicazione e intrattenimento sullo schermo integrato nella tua auto, utilizzando le app per iPhone. Con il supporto CarPlay disponibile dalla maggior parte dei produttori, stiamo assistendo a un incremento delle app compatibili con questa funzione. In questo articolo, esploreremo in modo approfondito le migliori applicazioni da installare sul tuo iPhone per sfruttare al massimo CarPlay e migliorare la tua esperienza di guida.

Le app Apple preinstallate offrono già una vasta gamma di funzionalità, tra cui telefono, musica, mappe, messaggi, News+, podcast, libri, calendario, impostazioni e la dashboard. Tuttavia, esistono molte altre applicazioni di terze parti che possono migliorare ulteriormente la tua esperienza con CarPlay. Di seguito, abbiamo raggruppato queste applicazioni in diverse categorie per facilitare la navigazione e fornire una panoramica più completa delle opzioni disponibili.

Audiolibri e lettura

Per gli amanti dei libri, ci sono numerose applicazioni di audiolibri e lettura disponibili per CarPlay, che ti consentono di ascoltare i tuoi libri preferiti mentre sei in viaggio. Tra queste:

Audible : la piattaforma leader per audiolibri, podcast e serie audio originali.

: la piattaforma leader per audiolibri, podcast e serie audio originali. Audiobooks .com: un altro servizio di audiolibri popolare con una vasta selezione di titoli.

.com: un altro servizio di audiolibri popolare con una vasta selezione di titoli. Blinkist : un’app che fornisce sintesi di libri di 15 minuti, ideale per chi ha poco tempo.

: un’app che fornisce sintesi di libri di 15 minuti, ideale per chi ha poco tempo. Bookmate : una piattaforma di lettura che offre audiolibri, e-book e graphic novel.

: una piattaforma di lettura che offre audiolibri, e-book e graphic novel. Free Audiobooks : come suggerisce il nome, un’app per scaricare audiolibri gratuiti.

: come suggerisce il nome, un’app per scaricare audiolibri gratuiti. Google Play Books: la piattaforma di Google per e-book e audiolibri.

la piattaforma di Google per e-book e audiolibri. Kobo Books : un servizio di lettura simile a Google Play Books, con un’enfasi sulla scoperta di nuovi titoli.

: un servizio di lettura simile a Google Play Books, con un’enfasi sulla scoperta di nuovi titoli. Libby, by OverDrive : un’app che ti consente di prendere in prestito e-book e audiolibri dalla tua biblioteca locale.

: un’app che ti consente di prendere in prestito e-book e audiolibri dalla tua biblioteca locale. Scribd : un servizio di abbonamento che offre accesso a audiolibri, e-book, documenti e riviste.

: un servizio di abbonamento che offre accesso a audiolibri, e-book, documenti e riviste. Walmart eBooks: un servizio di audiolibri ed e-book offerto dal rivenditore Walmart.

Ricarica e parcheggio per veicoli elettrici

Se possiedi un veicolo elettrico, le app compatibili con CarPlay ti aiuteranno a trovare stazioni di ricarica e parcheggio nelle vicinanze. Alcune delle migliori app in questa categoria includono:

ChargePoint : un’app che ti consente di trovare, utilizzare e pagare le stazioni di ricarica per veicoli elettrici ChargePoint.

: un’app che ti consente di trovare, utilizzare e pagare le stazioni di ricarica per veicoli elettrici ChargePoint. PlugShare : un’app che offre una mappa globale delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, con recensioni e informazioni fornite dalla comunità.

: un’app che offre una mappa globale delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, con recensioni e informazioni fornite dalla comunità. SpotHero: un’app per prenotare e pagare parcheggi in anticipo, ideale per trovare parcheggi nelle grandi città.

Musica

Per gli appassionati di musica, ci sono molte app disponibili che offrono streaming di musica, radio e podcast musicali. Tra le migliori app musicali compatibili con CarPlay:

Amazon Music: il servizio di streaming musicale di Amazon, con accesso a milioni di brani e playlist.

Music: il servizio di streaming musicale di Amazon, con accesso a milioni di brani e playlist. Clammr Radio: un’app per scoprire e condividere brevi clip audio da podcast e altri contenuti audio.

un’app per scoprire e condividere brevi clip audio da podcast e altri contenuti audio. D ash Radio: un servizio di radio online senza pubblicità, con oltre 80 stazioni originali.

un servizio di radio online senza pubblicità, con oltre 80 stazioni originali. Deezer Music : un servizio di streaming musicale con milioni di brani, playlist e stazioni radio.

: un servizio di streaming musicale con milioni di brani, playlist e stazioni radio. Digital Concert Hall : un’app che offre concerti dal vivo e archiviati della Berliner Philharmoniker.

: un’app che offre concerti dal vivo e archiviati della Berliner Philharmoniker. Doppler : un’app di musica offline che sincronizza la tua libreria musicale tra dispositivi.

: un’app di musica offline che sincronizza la tua libreria musicale tra dispositivi. Mixcloud: un servizio di streaming per mix di DJ, radio e podcast musicali.

App di navigazione

Per la navigazione e la pianificazione dei percorsi, puoi scegliere tra diverse app che offrono mappe dettagliate, indicazioni stradali e informazioni sul traffico. Ecco alcune delle migliori app di navigazione compatibili con CarPlay:

Google Maps : una delle app di navigazione più popolari al mondo, con funzioni di ricerca e navigazione.

: una delle app di navigazione più popolari al mondo, con funzioni di ricerca e navigazione. HERE WeGo Maps and Navigatio n: un’app di navigazione con mappe offline e informazioni sul traffico in tempo reale.

n: un’app di navigazione con mappe offline e informazioni sul traffico in tempo reale. InRoute : un’app di pianificazione del percorso con funzioni avanzate come l’ottimizzazione del percorso e l’analisi delle condizioni meteorologiche.

: un’app di pianificazione del percorso con funzioni avanzate come l’ottimizzazione del percorso e l’analisi delle condizioni meteorologiche. NAVER Map: un’app di mappe e navigazione popolare in Corea del Sud.

Map: un’app di mappe e navigazione popolare in Corea del Sud. Rever Moto GPS and Rides : un’app di navigazione e pianificazione del percorso specifica per motociclisti.

: un’app di navigazione e pianificazione del percorso specifica per motociclisti. TomTom GO Navigator: un’app di navigazione offerta dal popolare produttore di dispositivi GPS TomTom.

un’app di navigazione offerta dal popolare produttore di dispositivi GPS TomTom. Waze: un’app di navigazione comunitaria che offre informazioni sul traffico e suggerimenti di percorsi alternativi.

Podcast

Gli amanti dei podcast troveranno molte app compatibili con CarPlay che offrono un’ampia selezione di contenuti audio. Ecco alcune delle migliori app per podcast disponibili:

Overcast : un’app di podcast con funzioni avanzate come la regolazione della velocità di riproduzione e il rilevamento dei silenzi.

: un’app di podcast con funzioni avanzate come la regolazione della velocità di riproduzione e il rilevamento dei silenzi. Anchor : un’app che consente di creare, ascoltare e distribuire podcast direttamente dal tuo iPhone.

: un’app che consente di creare, ascoltare e distribuire podcast direttamente dal tuo iPhone. Breaker : un’app di podcast social che ti consente di scoprire nuovi podcast e condividerli con amici.

: un’app di podcast social che ti consente di scoprire nuovi podcast e condividerli con amici. iHeartRadio : un’app per ascoltare stazioni radio, musica e podcast da tutto il mondo

: un’app per ascoltare stazioni radio, musica e podcast da tutto il mondo Spotify : un’app di streaming musicale e podcast con una vasta selezione di contenuti e funzioni di personalizzazione.

: un’app di streaming musicale e podcast con una vasta selezione di contenuti e funzioni di personalizzazione. TuneIn Radio: un’app per ascoltare stazioni radio, musica, sport e podcast da tutto il mondo.

Esplorando le numerose app compatibili con CarPlay, potrai personalizzare la tua esperienza di guida e sfruttare al massimo le funzioni del tuo iPhone mentre sei alla guida. Ricorda sempre di guidare con prudenza e di non distrarti dalle app mentre sei alla guida. Le funzioni di controllo vocale, come Siri, possono aiutarti a utilizzare le app senza togliere le mani dal volante o gli occhi dalla strada. Buon viaggio e buon divertimento con le tue app CarPlay preferite!