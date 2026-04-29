L'attico 3.0 di Chiara Ferragni: specchi smart e cinema privato tech nel segno di Apple, dove vive

La nuova residenza di Chiara Ferragni nel cuore di CityLife non è soltanto un traguardo architettonico o un manifesto di stile, ma rappresenta la frontiera estrema della casa connessa, dove l’ecosistema Apple diventa il sistema nervoso centrale di un’abitazione monumentale.

Oltre i marmi statuari e le iconiche scale a chiocciola, si nasconde un’infrastruttura tecnologica che ridefinisce il concetto di abitare moderno. In questo spazio, l’integrazione tra hardware e software raggiunge una simbiosi perfetta, permettendo di gestire una metratura vastissima con la stessa semplicità con cui si sblocca un iPhone.

Non si tratta più di possedere semplici gadget, ma di aver progettato un ambiente capace di anticipare i desideri dei suoi abitanti, trasformando ogni comando vocale o tocco su uno schermo in un’azione coreografica che coinvolge luci, temperatura e sicurezza.

La sinergia tra specchi interattivi e intrattenimento cinematografico professionale

Il vero salto nel futuro si percepisce varcando la soglia delle zone più private, dove il guardaroba e la sala cinema diventano i pilastri di un’esperienza d’uso senza precedenti.

Nel tempio della moda della Ferragni, gli specchi non sono più semplici superfici riflettenti, ma portali digitali in grado di interagire con l’utente, ottimizzando la gestione di un inventario immenso attraverso l’intelligenza artificiale e sistemi di illuminazione che simulano diverse ore del giorno con precisione millimetrica.

Questa stessa ossessione per la perfezione tecnica si ritrova nella sala cinema, un ambiente dove il confine tra intrattenimento domestico e sala professionale svanisce.

Grazie alla potenza dell’Apple TV 4K e a protocolli di trasmissione wireless ad altissima fedeltà, la famiglia può godere di un’immersione totale che coordina simultaneamente l’oscuramento automatico delle vetrate e la calibrazione acustica dell’ambiente, dimostrando come il lusso contemporaneo sia ormai inscindibile da un’architettura digitale invisibile ma onnipresente.