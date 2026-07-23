Lascia perdere i classici cavi USB-C, Power Delivery e Thunderbolt sono migliori e costano anche meno

Nel 2026 la porta USB-C è ormai dappertutto: smartphone, notebook, monitor, SSD esterni, console portatili, accessori da viaggio. Ma la presa uguale per tutti, arrivata anche sulla spinta del caricabatterie universale europeo, non risolve ogni dubbio. Perché scegliere cavi e caricabatterie resta meno banale di quanto sembri: la stessa porta può voler dire ricarica veloce, uscita video e trasferimenti rapidi. Oppure no.

Il primo equivoco è anche il più comune: USB-C indica soprattutto la forma del connettore. Non dice, da sola, che cosa quella porta sia davvero in grado di fare. Due prese identiche, viste dall’esterno, possono comportarsi in modo molto diverso. Una può servire solo per una ricarica base e per trasferimenti lenti in USB 2.0. Un’altra può reggere monitor esterni, docking station e dati ad alta velocità.

A fare la differenza sono i protocolli scelti dal produttore. USB Power Delivery gestisce l’alimentazione, USB 3.2 riguarda la velocità dei dati, DisplayPort Alternate Mode permette di mandare il segnale video, mentre USB4 e Thunderbolt aggiungono funzioni più spinte. In altre parole: se “il cavo entra”, non significa che tutto funzioni. Lo spiegano anche le guide tecniche del mondo USB, dall’USB Implementers Forum alla documentazione di produttori come Texas Instruments, dove connettore, alimentazione, dati e modalità alternative sono tenuti ben distinti.

USB-C non è uno standard unico: connettore, protocolli e funzioni da distinguere

Per chi compra, la regola è una: leggere le specifiche. Un notebook economico può avere una porta USB-C buona solo per ricarica e periferiche lente. Un ultrabook può gestire video e USB 3.2 a 10 Gbps. Una workstation può arrivare a Thunderbolt 4 o Thunderbolt 5, collegando monitor, rete, SSD e alimentazione con un solo cavo. La forma è la stessa. L’esperienza, spesso, no.

Caricatore e cavi USB-C accanto a laptop, smartphone e SSD: guida pratica per scegliere porte, cavi e ricarica nel 2026.

La ricarica moderna passa soprattutto da USB Power Delivery, il sistema che fa “dialogare” caricatore e dispositivo prima di aumentare tensione e corrente. Senza Power Delivery, una porta USB-C arriva in genere fino a 15 Watt. Con USB PD 3.0 si sale a 100 Watt. Con USB PD 3.1 EPR si può arrivare a 240 Watt, abbastanza per notebook professionali, mini PC e alcuni monitor.

Il funzionamento è più sicuro di quanto si pensi. Se si collega un alimentatore da 100 o 140 Watt a uno smartphone, il caricatore non scarica tutta la potenza sul telefono. È il telefono a chiedere quanto può ricevere: 25, 45 o 65 Watt, a seconda del modello. In sostanza, come indicano le specifiche USB Power Delivery, decide il dispositivo. Solo dopo la tensione sale dal livello iniziale di sicurezza, cioè 5 volt, al profilo concordato.

La trattativa passa dai contatti CC1 e CC2, i canali di configurazione dentro il connettore. Il caricatore comunica i profili disponibili, il dispositivo fa la sua richiesta, poi arriva l’ok. Se qualcosa non quadra — cavo non adatto, potenza troppo bassa, porta sbagliata — la ricarica viene limitata. È per questo che un notebook può mostrare l’avviso “caricatore lento” anche quando l’alimentatore, almeno sulla carta, sembra quello giusto.

Cavi, E-Marker e certificazioni: perché ricarica, dati e video dipendono dal modello scelto

Il cavo è spesso il pezzo più sottovalutato dell’intera catena USB-C. Un modello economico può andare benissimo per ricaricare uno smartphone, ma fermarsi a USB 2.0, cioè 480 Mbps, appena lo si collega a un SSD esterno. Un altro, quasi identico a vederlo, può supportare USB4, uscita video e alimentazione fino a 240 Watt. A occhio, molte volte, non si capisce.

Nei cavi più evoluti c’è un chip chiamato E-Marker. È una piccola elettronica che dice a caricatore e dispositivo che cosa il cavo può davvero fare: corrente massima, tensione, potenza, velocità dei dati e compatibilità con Thunderbolt o DisplayPort Alt Mode. Se queste informazioni mancano o non sono corrette, il sistema può tagliare la potenza o spegnere le funzioni più avanzate. Meglio così, anche se l’utente se ne accorge spesso nel modo peggiore: il monitor resta nero.

Nel 2026 vale la pena controllare almeno tre voci: potenza certificata, velocità di trasferimento e supporto video. Per smartphone e tablet può bastare un buon cavo da 60 Watt. Per i notebook moderni è più prudente puntare su modelli da 100 Watt o 240 Watt, meglio se con certificazione USB-IF. Per SSD, dock e monitor bisogna guardare anche a USB 3.2, USB4 40 Gbps, USB4 80 Gbps o Thunderbolt. Le scritte generiche, come “fast charge” o “8K”, da sole valgono poco.

USB4, Thunderbolt e GaN: cosa controllare prima di acquistare accessori e caricabatterie nel 2026

Sul fronte delle prestazioni, le sigle da tenere d’occhio restano USB4 e Thunderbolt. USB4 può riunire dati, video e compatibilità con tecnologie precedenti, ma non tutte le porte offrono la stessa banda: alcune arrivano a 20 Gbps, altre a 40 Gbps, mentre USB4 Version 2.0 può spingersi fino a 80 Gbps con hardware e cavi compatibili. Thunderbolt 5, sviluppato nell’ecosistema Intel, arriva a 80 Gbps bidirezionali e può usare una modalità fino a 120 Gbps per carichi video specifici.

Non serve a tutti il massimo. Per navigare, lavorare in ufficio, fare backup normali e collegare un monitor esterno, una buona porta USB-C da 10 Gbps o USB4 da 40 Gbps può essere sufficiente. Chi invece lavora con video, archivi esterni molto veloci, più display o docking station complesse deve controllare il supporto a Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 o USB4 nelle specifiche del computer, della dock e del cavo. Basta un solo anello debole per rallentare tutto.

Poi ci sono i caricabatterie GaN, basati su nitruro di gallio. Sono più piccoli dei vecchi alimentatori in silicio e permettono di portare in borsa modelli da 65, 100 o 140 Watt senza il solito “mattone” da notebook. Ma piccolo non vuol dire automaticamente migliore. Bisogna controllare certificazioni, ripartizione della potenza tra le porte e supporto a USB Power Delivery. Un alimentatore da 100 Watt con tre uscite, per esempio, non dà sempre 100 Watt su ogni porta: spesso li divide tra notebook, smartphone e cuffie. Ed è proprio leggendo la scheda tecnica prima dell’acquisto che si evita l’errore più comune.