L'app peggiore di iOS? Musica fa schifo, ecco perché

Non useremo mezzi termini: l’app Musica fa schifo, punto. È praticamente uno spottone a Apple Music, per convincere gli utenti a passare all’abbonamento a pagamento. Ecco perché secondo noi è le peggiore app su iPhone in assoluto.

Le App Preinstallate

Le app Apple preinstallate su iPhone sono quelle che trovi già sul tuo dispositivo quando lo acquisti, e che fanno parte del sistema operativo iOS. Alcune di queste app sono essenziali per il funzionamento del tuo iPhone, come Telefono, Messaggi, Mail o Safari. Altre sono utili per svolgere varie attività, come Calendario, Note, Promemoria o Mappe. Infine ci sono quelle che ti permettono di accedere ai servizi e ai contenuti offerti da Apple, come App Store, iTunes Store o iCloud.

Tra le app Apple preinstallate su iPhone ci sono anche alcune dedicate alla produttività e alla creatività. Un tempo a pagamento, e poi diventate gratuite con l’acquisto di un nuovo dispositivo, Pages consente di creare e modificare documenti di testo, Numbers serve per gestire fogli di calcolo, Keynote fa realizzare presentazioni, e iMovie permette di montare video. Poi ci sono GarageBand per comporre musica, e il desaparecido Clips per creare brevi video virali (ma qualcuno lo usa?).

Ogni app Apple preinstallata su iPhone ha una sua funzione specifica e un suo pubblico di riferimento. Tuttavia non tutte le app sono uguali in termini di qualità e soddisfazione degli utenti. Tra le app più criticate dagli utenti c’è Musica, l’applicazione che ti consente di ascoltare la tua libreria musicale personale o quella offerta da Apple Music, il servizio di streaming musicale a pagamento.

Perché Musica è la Peggiore?

Per quale ragione Musica è la peggiore app tra quelle preinstallate su iPhone? Ci sono diversi motivi per cui molti utenti la detestano, e spesso le preferiscono alternative come Spotify o YouTube Music. Ecco perché secondo noi:

L’interfaccia utente è confusa e poco intuitiva . Spesso non si capisce dove si trovano le varie sezioni dell’app, come la libreria personale, le playlist create da noi o da Apple Music, i brani scaricati offline o quelli aggiunti ai preferiti. E poi perché all’avvio parte sempre dalla pagina principale e mai dall’ultima Playlist ascoltata? Perché, Apple?!

. Spesso non si capisce dove si trovano le varie sezioni dell’app, come la libreria personale, le playlist create da noi o da Apple Music, i brani scaricati offline o quelli aggiunti ai preferiti. E poi perché all’avvio parte sempre dalla pagina principale e mai dall’ultima Playlist ascoltata? Perché, Apple?! L’applicazione è troppo legata ad Apple Music e cerca di spingere gli utenti ad abbonarsi al servizio . Un esempio? Mostra continuamente banner pubblicitari per provare gratuitamente il servizio o suggerisce brani e artisti che non interessano. È un eterno spottone , ed è oggettivamente strutturata e progettata dalle fondamenta per rendere più comodo l’uso con Apple Music, e più scomodo qualunque altro uso. Leggete punto successivo.

. Un esempio? Mostra continuamente banner pubblicitari per provare gratuitamente il servizio o suggerisce brani e artisti che non interessano. È un , ed è oggettivamente strutturata e progettata dalle fondamenta per rendere più comodo l’uso con Apple Music, e più Leggete punto successivo. L’applicazione ha atavici problemi di sincronizzazione tra i vari dispositivi Apple collegati al medesimo account iCloud. A volte i brani aggiunti alla libreria da un dispositivo non compaiono sugli altri o viceversa. E per aggiungere un solo brano acquistato, bisogna fare una sincronizzazione che dura un’eternità, e alla fine ci si ritrova con la playlist sdoppiata (una chiamata “Playlist” e l’altra “Playlist Copia”).

tra i vari dispositivi Apple collegati al medesimo account iCloud. A volte i brani aggiunti alla libreria da un dispositivo non compaiono sugli altri o viceversa. E per aggiungere un solo brano acquistato, bisogna fare una sincronizzazione che dura un’eternità, e alla fine ci si ritrova con la playlist sdoppiata (una chiamata “Playlist” e l’altra “Playlist Copia”). L’applicazione, dicono, consuma molta batteria e dati mobili quando si ascolta musica in streaming. Noi non abbiamo Apple Music, ma ci fidiamo dei commenti.

Insomma, per come la vediamo noi Musica è la peggiore app tra quelle preinstallate su iPhone per l’esperienza d’uso frustrante e poco soddisfacente, soprattutto per gli utenti povery che pretendono -ma come gli viene in mente- di ascoltare la loro musica e basta.

Disinstallare e Reinstallare Musica

Per disinstallare l’app Musica da iPhone devi seguire questi semplici passaggi:

Tieni premuta l’icona dell’app Musica sulla schermata Home fino a quando non appare un menu Tocca “Rimuovi app” e poi “Elimina app” Conferma la tua scelta toccando “Elimina”

Per reinstallare l’app Musica su iPhone devi seguire questi passi:

Apri l’App Store e cerca “Musica” Tocca il simbolo della nuvola con la freccia verso il basso accanto al nome dell’app Attendi che l’app si scarichi e si installi

E voi, quali app disinstallereste tra tutte quelle presenti su iPhone? Ditecelo nei commenti, sulla nostra pagina Facebook o su Twitter.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.