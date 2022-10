In casa Apple sembra ci sia un trend. Di cosa parliamo? Del rincaro dei costi che abbraccia praticamente tutto quello che riguarda l’azienda di Cupertino. Dopo iPhone e iPad, ora tocca anche ai servizi. E sì, anche l’Italia è coinvolta.

L’aumento dei prezzi inizialmente registrato solo negli Stati Uniti alla fine – e senza alcuna sorpresa – è stato esteso anche allo stivale. I servizi interessati sono Apple Music, Apple TV+ e Apple One, ovvero quel “pacchetto” che include un po’ tutta l’offerta Apple. Nessuna novità invece per iCloud+, che è senza dubbio il servizio più utilizzato.

I servizi Apple costano di più anche in Italia: i nuovi prezzi

La comunicazione ufficiale sta arrivando in questi giorni a tutti gli utenti Apple tramite mail. L’invio, a quanto pare, è graduale, ma alla fine toccherà a tutti leggere la triste notizia nella propria casella di posta elettronica.

Ma andiamo nel dettaglio e scopriamo come cambiano – verso l’alto – i prezzi dei servizi Apple coinvolti.

Apple Music

Studenti: da 4,99 euro a 5,99 euro

Abbonamento individuale: da 9,99 euro a 10,99 euro

Abbonamento Famiglia: da 14,99 euro a 16,99 euro

Apple TV+

Abbonamento mensile: da 4,99 euro a 6,99 euro

Abbonamento annuale: da 49,99 euro a 69,99 euro

Apple One

Abbonamento individuale: da 14,95 euro a 16,95 euro

Abbonamento Famiglia: da 19,95 euro a 22,95 euro

Abbonamento Premium: da 29,95 euro a 31,95 euro

Ma cosa c’è dietro questa nuova strategia (che a mio parere rischia di tenere a distanza ancora più utenti)? Stando alle ultime dichiarazioni di Apple, per quanto riguarda la piattaforma musicale, sono aumentati i costi di licenza e poi, a loro volta, artisti e cantautori così potranno guadagnare di più tramite lo streaming dei loro brani.

Per Apple TV+, invece, il costo è aumentato perché ora – a tre anni di distanza dal lancio ad un prezzo molto basso – la piattaforma vanta un catalogo molto più ricco e con contenuti pluripremiati e acclamati. Ed è anche vero, ma diciamoci la verità: con Netflix che parte da poco più di 5 euro e Prime Video che, in Italia, è accessibile ad una cifra irrisoria, quante possibilità ha Apple TV+ di conquistare utenti ad un costo mensile di 6,99 euro? Secondo me, pochissime, ed è un gran peccato.