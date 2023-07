La riparazione degli schermi OLED dell'iPhone ora possibile con un laser

Una nuova tecnologia sta emergendo come un modo innovativo per riparare gli schermi OLED dell’iPhone, risolvendo uno dei problemi più comuni che affliggono i dispositivi. Utilizzando un laser, è possibile riparare le tracce rotte all’interno del pannello OLED, offrendo una soluzione promettente che potrebbe aiutare le persone a risparmiare denaro.

Nuova tecnologia utilizza il laser per riparare gli schermi OLED

Recentemente, Strange Parts, un noto YouTuber, ha mostrato in un video questa macchina in azione. Il laser viene utilizzato per riparare le tracce danneggiate all’interno del pannello OLED, che sono i percorsi attraverso i quali vengono trasportati i segnali elettrici per il funzionamento dello schermo.

Quando queste tracce sono rotte o danneggiate, possono verificarsi linee visibili o altri problemi di visualizzazione sullo schermo dell’iPhone. Ciò che rende questa tecnologia unica è il fatto che il laser utilizzato per la riparazione è lo stesso laser utilizzato durante la produzione degli schermi OLED.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa macchina è la sua capacità di riparare lo schermo mentre è ancora acceso. Ciò consente all’operatore di monitorare visivamente il processo di riparazione e di verificare immediatamente se il problema è stato risolto, poiché il cambiamento avviene in tempo reale. Inoltre, la macchina è dotata di un meccanismo per regolare la flessione dello schermo, che può essere piegato secondo necessità.

Il processo di riparazione consiste nel seguire attentamente ogni traccia danneggiata fino a quando la linea o il problema di visualizzazione non scompaiono. Nel caso in cui la linea persista, l’operatore potrebbe dover rimuovere il vetro dell’iPhone e ripetere il processo di riparazione.

Questa nuova tecnologia rappresenta una svolta significativa nell’industria delle riparazioni degli schermi. Ha il potenziale per riparare schermi che in passato erano considerati irriparabili, offrendo un’opzione conveniente per le persone che altrimenti avrebbero dovuto sostituire l’intero dispositivo.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa tecnologia non può riparare schermi fisicamente rotti con crepe o graffi. Il processo di riparazione si concentra esclusivamente sul pannello OLED situato sotto il vetro e può essere utilizzato solo in determinate circostanze.

La tecnologia del laser per la riparazione degli schermi OLED rappresenta un importante progresso nel settore delle riparazioni. Offre la possibilità di riparare i pannelli OLED danneggiati, consentendo alle persone di risparmiare denaro e prolungare la vita utile dei loro dispositivi iPhone.