La PS6 Portatile avrà una potenza killer: ecco cosa potrà fare

L’attesa per la nuova PlayStation 6 è alle stelle, e i rumor che stanno circolando negli ultimi giorni non fanno altro che alimentare l’entusiasmo dei fan.

Mentre Sony si prepara a lanciare la sua nuova console, emergono nuove indiscrezioni riguardo alle caratteristiche della PS6, che potrebbe essere una rivoluzione sotto diversi punti di vista. Si parla di una versione esclusivamente digitale, con 1 TB di memoria, ma anche della possibilità di un prezzo che potrebbe aggirarsi attorno ai 1.000 dollari. Inoltre, un altro rumor intrigante riguarda l’arrivo di una PS6 portatile, un’idea che riaccende l’interesse nel settore delle console portatili, dopo il successo del modello Portal.

Secondo le ultime voci, la PS6 sarà disponibile in una versione esclusivamente digitale, senza lettore fisico, con un sistema avanzato di compressione delle texture tramite Neural Texture Compression. Questo permetterà di ridurre il peso dei giochi senza compromettere la qualità visiva, con una memoria di 1 TB per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. A livello di hardware, la PS6 dovrebbe includere una potente CPU e GPU, in grado di supportare il ray tracing e il path tracing con una tecnica di simulazione della luce estremamente avanzata, garantendo una qualità grafica senza precedenti.

Inoltre, la Neural Texture Compression potrebbe portare significativi miglioramenti nella qualità visiva, grazie all’uso di algoritmi di intelligenza artificiale per l’upscaling delle immagini, simile alla tecnologia DLSS di NVIDIA, ma con il miglioramento garantito dal FSR5/PSSR3 di Sony, che dovrebbe superare le capacità dell’attuale DLSS 4.5.

PS6 portatile: una nuova era per le console mobile

Ma l’aspetto più interessante riguarda una possibile PS6 portatile, che potrebbe entrare nel mercato delle console mobili. Stando a quanto riferito dall’insider Kepler_L2, la nuova console portatile di Sony avrà una GPU più potente di quella di Xbox Series S. Non solo il ray tracing sarà migliorato, ma anche il path tracing beneficerà di una tecnologia più avanzata, aprendo nuove possibilità per la qualità grafica anche su un dispositivo portatile.

Inoltre, la PS6 portatile potrebbe vantare un hardware all’avanguardia, con una CPU Zen 6 e una GPU RDNA 5, insieme a 24 GB di memoria LPDDR5X. L’APU, nome in codice Canis, sarà prodotta da TSMC con un nodo a 3 nm, il che permetterà di ottenere prestazioni eccezionali in termini di efficienza energetica e potenza.

Mentre i dettagli sul prezzo rimangono ancora sconosciuti, la finestra di lancio sembra essere fissata per il 2027, nonostante le difficoltà legate alla crisi delle memorie. Sony sembra essere determinata a portare avanti i suoi piani, nonostante le sfide del settore, e l’uscita di PS6 e della sua versione portatile potrebbe segnare un momento di svolta per l’azienda e per l’intero mercato delle console.