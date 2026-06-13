La fotocamera dell'iPhone si blocca con il caldo: perché accade e come continuare a scattare

Dietro questo comportamento c’è un meccanismo di protezione termica. Ogni iPhone è progettato per lavorare in un intervallo di temperatura compreso all’incirca tra 0 e 35 gradi: quando i sensori interni rilevano un surriscaldamento, il sistema interviene per salvaguardare i componenti e la batteria, limitando alcune funzioni. La fotocamera e il flash sono tra le prime a essere disattivate, perché generano e accumulano calore.

I fattori che portano a questa soglia sono diversi e spesso si sommano. L’esposizione diretta al sole, un’auto rovente, la registrazione prolungata di video, specie in 4K, la luminosità del display al massimo e l’uso del telefono mentre è in carica sono le situazioni più ricorrenti. In questi casi compare il classico messaggio che invita ad attendere il raffreddamento del dispositivo, mentre lo schermo si attenua e la ricarica rallenta.

Problemi fotocamera iPhone: cosa fare

Per tornare a scattare in tempi rapidi conviene agire sulle cause. Spostarsi all’ombra, togliere la cover (soprattutto se spessa o di colore scuro) e interrompere l’eventuale registrazione video sono le mosse più efficaci, dato che il filmato è tra le attività che scaldano di più. Abbassare la risoluzione da 4K a 1080p, ridurre il frame rate e diminuire la luminosità aiutano a contenere la temperatura quando si deve continuare a usare la fotocamera.

Una precisazione utile riguarda i metodi di raffreddamento sbrigativi: non va mai messo in frigorifero o in freezer. Lo sbalzo termico provoca condensa interna, con un rischio per l’elettronica ben superiore al fastidio dell’attesa. È sufficiente lasciarlo riposare qualche minuto in un luogo fresco e ventilato, evitando di tenerlo in mano o in tasca dove il calore resta intrappolato.

Il tema è tutt’altro che teorico in Italia, dove nei mesi estivi le temperature superano spesso e volentieri la soglia di funzionamento indicata, tra spiagge assolate e abitacoli surriscaldati. Conoscere in anticipo questi limiti permette di organizzarsi, per esempio scaricando i contenuti più pesanti nelle ore più fresche e tenendo il telefono al riparo dal sole diretto tra uno scatto e l’altro.

In generale è essenziale fare attenzione all’esposizione perché, anche se non ci fossero deficit visibili, potrebbe comunque subentrare un problema software. No assoluto ad esposizioni dirette al sole, non usarlo eccessivamente quando si passeggia al sole o si è in spiaggia. Con condizioni roventi è molto facile che il dispositivo raggiunge temperature preoccupanti.