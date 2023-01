Avere un cavo Ligthing e un caricabatterie USB-C da 20W in più è sicuramente una buona idea. Sono gli accessori più ricercati dagli utenti iPhone, e per un motivo ben preciso: Apple – da diversi anni ormai – non inserisce più il kit completo per la ricarica all’interno delle confezioni di vendita dei suoi smartphone.

Su Amazon puoi oggi acquistare in offerta il kit certificato MFi che include proprio un cavo Lightning da 2 metri e l’alimentatore 20W con porta USB-C e supporto alla ricarica PD 3.0. Il prezzo finale è di soli 12€ grazie allo sconto già applicato del 10% e al coupon del 15% che devi spuntare manualmente prima di aggiungere il prodotto al carrello.

A vederli sembrano quasi il caricabatterie da 20W e il cavo di Apple. Tuttavia, come avrai già notato, costano la metà e garantiscono le stesse prestazioni.

Le dimensioni del caricabatterie sono le stesse di quello dell’azienda di Cupertino, il cavo da USB-C a Lightning è lungo 2 metri. La lunghezza giusta per usare lo smartphone sul divano o sul letto (ad esempio) anche quando è in carica.

Entrambi i prodotti sono certificati MFi, e ciò significa che li puoi utilizzare con i tuoi prodotti Apple (iPhone, iPad, AirPods) senza temere problematiche legate alla compatibilità. Il caricabatterie, poi, lo puoi sfruttare anche per altro, ad esempio per dare energia a smartphone di altri marchi, come quelli di Realme.

Insomma, questo kit include tutto quello che ti serve per godere della ricarica rapida. E spendi davvero pochissimo (pensa che solo il caricabatterie da 20W di Apple costa 25 euro…).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.