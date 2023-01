Non saranno il modello di ultimissima generazione, ma gli AirPods di seconda generazione – con custodia di ricarica via cavo, in questo caso – restano degli ottimi auricolari wireless da inserire all’interno di un ecosistema Apple. La qualità è indubbia, sia in termini di hardware che di feature, e oggi li paghi meno di 120€ grazie allo sconto Amazon del 25%.

Al momento della stesura di questo articolo, l’articolo risulta ancora disponibile, ma meglio affrettarsi per evitare delusioni. La spedizione – che te lo dico a fare… – è gratuita se ti abboni a Prime.

AirPods 2 a 119€? Sì, grazie!

Gli AirPods sono gli auricolari per eccellenza per chiunque utilizzi device a marchio Apple. Si accendono all’istante e si collegano all’iPhone (ad esempio) appena sollevi il coperchio del case. Il riconoscimento avviene in pochi secondi, tu non devi fare altro che indossarle.

Il setup semplicissimo non è l’unica nota a favore. Gli auricolari garantiscono infatti un’ottima autonomia, e una volta scarichi, basta inserirle nel case per ricaricarli (in base a quanto comunicato da Apple, in totale siamo sulle 24 ore di autonomia).

Entrambi gli auricolari poi includono sensori che ti consentono di gestire musica e chiamate in entrata/uscita con semplici tocchi. Una feature da non sottovalutare e che altri brand hanno provato ad imitare, ma con esiti decisamente peggiori.

Pur non essendo l’ultimo modello, gli AirPods di seconda generazione sono assolutamente consigliabili. E a questo prezzo (119 euro), ancor di più.

