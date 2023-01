Giorno dopo giorno migliora la reputazione di iPhone 14. Non si discute sulla qualità hardware dello smartphone giunto sul mercato nel 2022, ma del suo prezzo di listino per il mercato italiano. La strategia di Apple non è stata brillante sotto questo punto di vista, dobbiamo ammetterlo, fortuna però che gli sconti non mancano mai. E infatti oggi trovi iPhone 14 al suo nuovo minimo storico: lo puoi acquistare su eBay a soli 859,90 euro, con spedizione gratuita.

Lo smartphone made-in-Cupertino è venduto da eShopping, rivenditore professionale assolutamente affidabile: il feedback è positivo è al 99,3% (basato su oltre 78mila recensioni).

iPhone 14, la BOMBA eBay per il Blue Monday: solo 859,90€

iPhone 14 è munito di un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con tecnologia True Tone. E poi è super resistente, grazie al Ceramic Shield. Sul retro la solita pulizia a cui Apple ci ha ormai abituato, con le due fotocamere in alto a sinistra, in diagonale.

Sulle prestazioni non c’è storia: viene preso in prestito il chip A15 Bionic di iPhone 13 Pro, quindi con GPU a 5-core. Uno dei migliori processori in circolazione e che mette in ridicolo anche i chip più recenti realizzati da altre aziende. Tutto gira al massimo della fluidità, anche le applicazioni notoriamente più “pesanti”.

Foto e video? Non ce n’è per nessuno. La fotocamera principale è ora da 12 megapixel, con un sensore più ampio e pixel da 1.9 micron. Sono stati poi migliorati del 49% gli scatti in condizioni di scarsa luminosità come così è stata resa più efficace l’esposizione nella Modalità Notturna. E poi, oltre agli attesi upgrade della fotocamera frontale, Apple ha lanciato anche il Photonic Engine, che porta al livello successivo le foto in low-light.

Infine, relativamente ai video, ti segnalo la Modalità Azione. Questa garantisce una nuova stabilizzazione, davvero pazzesca in base a quanto mostrato durante l’evento Far Out in quel di Cupertino.

