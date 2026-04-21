Johny Srouji nuovo Chief Hardware Officer Apple: chi è l’uomo dietro Apple Silicon

Nel pieno di una fase di cambiamento ai vertici, Apple affida il controllo dell’hardware a uno dei suoi ingegneri più influenti, protagonista silenzioso della rivoluzione dei chip.

Apple ha annunciato la nomina di Johny Srouji come nuovo Chief Hardware Officer, un ruolo che amplia in modo significativo le sue responsabilità all’interno dell’azienda. La decisione arriva nel contesto della transizione che porterà John Ternus alla guida della società, segnando uno dei passaggi più delicati degli ultimi anni per la Mela.

Srouji, già figura centrale nello sviluppo delle tecnologie interne, assume ora il controllo sia dell’ingegneria hardware sia dei team dedicati alle componenti strategiche. Una scelta che rafforza una direzione chiara: mantenere il controllo completo su ogni elemento dei prodotti Apple, dai processori fino ai sistemi integrati.

Chi è Johny Srouji e perché conta così tanto

Entrato in Apple nel 2008, Srouji è considerato il “padre” di Apple Silicon, la famiglia di chip progettati internamente che ha cambiato radicalmente le prestazioni di iPhone, iPad e Mac. Il suo lavoro ha contribuito a ridurre la dipendenza da fornitori esterni e a costruire un ecosistema sempre più integrato.

Negli anni ha guidato lo sviluppo di tecnologie chiave come processori A-series e M-series, oltre a componenti fondamentali come modem, sensori, sistemi di gestione energetica e architetture di sistema. Il suo impatto non si limita quindi ai chip, ma si estende all’intera esperienza hardware dei dispositivi Apple.

Un ruolo più ampio nella nuova fase Apple

Con la nuova posizione, Srouji si trova a gestire un’organizzazione unificata che riunisce hardware engineering e hardware technologies. Questo significa coordinare tutto ciò che riguarda la progettazione fisica dei prodotti e le tecnologie che li rendono possibili.

È un passaggio importante perché consolida ulteriormente l’approccio Apple: progettare internamente ogni elemento chiave per ottenere maggiore controllo su prestazioni, consumi e integrazione tra hardware e software. Una strategia che negli ultimi anni ha dato risultati evidenti soprattutto nel mondo Mac.

Perché questa nomina è strategica

La scelta di puntare su Srouji non è casuale. Apple sta affrontando una fase in cui l’intelligenza artificiale, l’efficienza energetica e le prestazioni sono sempre più centrali nei dispositivi. Avere una guida tecnica forte sull’hardware diventa quindi essenziale.

Il lavoro sui chip proprietari ha già dimostrato quanto possa incidere sulla qualità dei prodotti finali. Continuare su questa strada significa spingere ancora di più su integrazione e ottimizzazione, elementi che distinguono l’ecosistema Apple rispetto alla concorrenza.

Uno dei protagonisti meno visibili, ma più decisivi

A differenza di figure più esposte mediaticamente, Srouji è sempre rimasto lontano dai riflettori. Eppure il suo contributo è tra i più rilevanti nella storia recente dell’azienda, soprattutto per la transizione verso un modello sempre più basato su tecnologie proprietarie.

Con questo nuovo incarico, il suo ruolo diventa ancora più centrale. Non è solo una promozione interna, ma un segnale preciso su dove Apple vuole andare: continuare a costruire i propri prodotti partendo dal cuore tecnologico, mantenendo il controllo su ogni dettaglio che definisce l’esperienza finale.