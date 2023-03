iPhone X, ha ancora senso acquistarlo nel 2023?

iPhone 14 Pro è spettacolare da tutti i punti di vista, un po’ come ai suoi tempi iPhone X. Ha un design che spicca e stacca dal passato, ed è decisamente proiettato verso il futuro, quando i dispositivi Apple saranno tavolette di vetro e metallo senza soluzione di continuità. Ma diciamolo chiaramente: ha un prezzo non alla portata di tutti. Forse per questo, un lettore ci domanda: ha ancora senso acquistare un iPhone X nel 2023?

Anche se ha qualche annetto alle spalle, iPhone X costituisce ancora un ottimo acquisto, e per una serie di validi motivi. Lanciato da Apple nel 2017, questo smartphone ha rappresentato un grande passo in avanti per l’azienda di Cupertino e per i suoi competitor.

Innanzitutto, iPhone X ha introdotto un design completamente nuovo, con un display OLED senza cornice e privo del tradizionale tasto Home. Questo ha permesso ad Apple di creare uno smartphone con uno schermo più grande e un corpo più compatto rispetto ai modelli precedenti.

Ma la vera novità di iPhone X è stata l’introduzione del sistema di riconoscimento facciale Face ID. Questa tecnologia avanzata ha sostituito il Touch ID, consentendo agli utenti di sbloccare il telefono semplicemente guardando lo schermo. Inoltre, Face ID ha reso possibile l’uso di Animoji e Memoji, emoji animate che replicano i movimenti del viso dell’utente.

Inoltre, ha introdotto una doppia fotocamera posteriore con funzionalità avanzate come il ritratto e l’illuminazione ritratto, che hanno rivoluzionato la fotografia su smartphone. Ecco nel dettaglio 5 ragioni per cui rappresenta ancora un ottimo investimento nel 2023.

Perché Comprare iPhone X Ora?

Nonostante siano passati diversi anni dal lancio di iPhone X, questo smartphone continua a essere un valido prodotto da acquistare. Infatti, grazie alle sue funzionalità all’avanguardia e al design elegante, iPhone X offre ancora un’esperienza utente di alta qualità. Inoltre, la sua presenza sul mercato degli smartphone usati lo rende una scelta ancora più conveniente per coloro che vogliono risparmiare senza rinunciare alla qualità. Ecco 5 ragioni per comprarlo ora:

Prezzo: iPhone X è super conveniente. Con prezzi che partono da soli 256€ per il taglio da 64GB e 285€ per quello da 256GB, costituisce un eccellente investimento per quel che costa. iOS 16: Supporta l’ultima versione del sistema operativo mobile di Apple, e ci gira anche piuttosto bene. Doppia Fotocamera: La sua configurazione dual-lens è più che adeguata per la maggior parte degli utenti e gli appassionati di fotografia. iPhone X racchiude una fotocamera da 12 MP con un teleobiettivo extra dedicato che permette di ingrandire le foto senza sacrificare la qualità dell’immagine, e registrare video 4K a 60 fotogrammi al secondo. Telefono Secondario: Se ti serve un muletto per le emergenze o come telefono secondario, di lavoro o cose così, è perfetto. Costa come un Android medio ma ti permette di godere di tutte le meraviglie dell’ecosistema Apple, come Continuity e iCloud. Design Moderno: Nonostante abbia qualche annetto, vanta ancora un design moderno che non sfigura affatto vicino al nuovo iPhone 14. Con il rilascio dell’iPhone 12, le dimensioni dello schermo dell’iPhone sono leggermente cresciute, da 5,8 pollici a 6,1 pollici, e i bordi del telefono sono passati dal design arrotondato al design piatto e quadrato che abbiamo oggi. Con iPhone 13, il notch è diventato più piccolo e con iPhone 14 Pro è arrivata la Dynamic Island, ma anche a fianco a loro, iPhone X non sfigura. Anzi.

