iPhone 14 Pro ad un PREZZO IMBATTIBILE su Amazon

Poche ore fa su Amazon il prezzo di iPhone 14 Pro si è riavvicinato minacciosamente a quello di listino. Ora però la situazione è tornata alla “normalità” delle ultime settimane, ovvero al minimo storico di 1.229,99€ (per il modello da 128GB).

La spedizione dello smartphone con Dynamic Island è gratuita e puoi pagare anche a rate selezionando l’apposito servizio Amazon come metodo di pagamento: 5 rate da 246€ al mese, senza costi nascosti o aggiuntivi.

iPhone 14 Pro: lo smartphone con Dynamic Island torna al minimo storico

iPhone 14 Pro vanta un design in acciaio chirurgico inossidabile e vetro opaco. Lo schermo ha una diagonale da 6,1 pollici, è un Super Retina XDR con ProMotion e display always-on per la prima volta su iPhone, reso possibile dal nuovo refresh rate da 1Hz e da diverse tecnologie di efficienza energetica. Il display avanzato offre anche lo stesso livello di luminosità HDR di picco del Pro Display XDR e la più alta luminosità di picco all’aperto in uno smartphone: fino a 2000 nits, il doppio della luminosità rispetto all’iPhone 13 Pro.

Tre la novità di spicco c’è la Dynamic Island, che offre nuovi modi per interagire con lo smartphone, grazie a un’interfaccia che sfuma il confine tra hardware e software e si modifica in tempo reale per mostrare avvisi importanti, notifiche e attività. La fotocamera TrueDepth, per ovvi motivi, è stata ridisegnata in modo da occupare meno spazio sul display.

Il sistema di fotocamere di iPhone 14 Pro permette a qualsiasi utente di scattare foto e girare video eccezionali, indipendentemente dal suo livello di esperienza. La fotografia computazionale raggiunge livelli ancora elevati grazie al Photonic Engine, che migliora sensibilmente le prestazioni di tutte le fotocamere anche in condizioni di luce media o scarsa grazie alla perfetta integrazione tra hardware e software.

Per la prima volta in assoluto, la linea Pro ha una nuova fotocamera principale da 48MP con sensore quad-pixel che si adatta alla foto che viene scattata e ha stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione. Questo consente di scattare foto bellissime anche con poca luce mantenendo la pratica dimensione da 12MP e rende possibile anche l’opzione teleobiettivo 2x che usa i 12 megapixel centrali del sensore per scattare foto ad alta risoluzione e girare video in 4K, senza ricorrere allo zoom digitale.

Il sensore quad-pixel porta vantaggi anche nei workflow professionali, ottimizzando dei dettagli nel formato ProRAW con una quantità di dettagli senza precedenti.

Il chip A16 Bionic di iPhone 14 Pro è avanti di generazioni rispetto alla concorrenza e rende possibili esperienze uniche come la Dynamic Island, alimenta un giorno intero di autonomia e permette straordinarie funzioni di fotografia computazionale.

Con due high-performance core e quattro high-efficiency core, la nuova CPU 6-core è fino al 40% più veloce di qualsiasi altro chip della concorrenza e può facilmente gestire carichi di lavoro impegnativi. A16 Bionic ha una GPU 5-core potenziata con il 50% di banda di memoria in più, perfetta per giochi e app dalla grafica più complessa. Inoltre, il nuovo Neural Engine 16-core è in grado di eseguire 17.000 miliardi di operazioni al secondo. Sfruttando l’eccellente architettura fusion di Apple per combinare performance e risparmio energetico, il chip garantisce prestazioni migliori e consumi ridotti rispetto alla concorrenza.

Visto che spettacolo? Ecco perché iPhone 14 Pro è stato premiato all’ultima edizione del Mobile World Congress di Barcellona come miglior smartphone dell’anno.

