iPhone sopravvive a una caduta di 14.000 piedi: un paracadutista testimonia l'evento

Un video TikTok, condiviso da AppleInsider, mostra un’incredibile vicenda: un paracadutista ha accidentalmente fatto cadere il suo iPhone da una tasca mentre era in volo a 14.000 piedi di altezza. Sorprendentemente, il dispositivo è rimasto intatto dopo la caduta, atterrando su un fianco in un campo soffice, erboso e fangoso. Questo tipo di terreno ha contribuito a preservare l’integrità del telefono.

Un altro fattore che ha aiutato l’iPhone a sopravvivere all’evento è stata la robusta custodia utilizzata sul dispositivo, in grado di assorbire efficacemente l’impatto. Non è noto quale modello di iPhone abbia subito la caduta di 14.000 piedi, ma la notizia ha sicuramente destato la curiosità di molti utenti che si chiedono come sia possibile che un iPhone sopravviva a una caduta così lunga dal cielo, mentre i loro dispositivi si danneggiano anche cadendo da pochi centimetri di altezza su un tappeto a pelo lungo.

Altri casi di iPhone caduti dal cielo e sopravvissuti

Questa non è la prima volta che un iPhone cade dal cielo e sopravvive all’impatto. Nel 2018, in un lasso di tempo di una settimana, due iPhone sono caduti rispettivamente da 450 e 1.000 piedi di altezza, atterrando illesi sulla Terra. Un iPhone 7 Plus è caduto da 450 piedi quando una donna lo ha perso durante un giro sulla giostra StarFlyer a Orlando. Durante la caduta, il dispositivo ha registrato un video della sua rapida discesa. Nella stessa settimana, un altro iPhone è stato strappato dalle mani di una donna da una raffica di vento durante un volo panoramico su un vecchio biplano a 1.000 piedi di altezza. Grazie all’app Trova il mio iPhone, la donna ha recuperato il suo dispositivo, atterrato incolume sull’erba alta.

Questi eventi offrono alcuni spunti utili: è preferibile non portare l’iPhone durante attività come il paracadutismo. Se si decide di portare il dispositivo su giostre o aerei senza una cabina chiusa, è consigliabile lasciarlo in tasca e non dare per scontato di poter mantenere una presa salda sul telefono in ogni situazione.

Consigli per proteggere il tuo iPhone in situazioni estreme

Sebbene gli iPhone mostrino a volte una sorprendente resistenza alle cadute, è sempre consigliabile proteggerli adeguatamente per evitare danni. Ecco alcuni suggerimenti per proteggere il tuo dispositivo durante attività ad alto rischio o situazioni estreme:

1. Utilizza una custodia robusta: scegli una custodia di alta qualità che offra una protezione completa per il tuo iPhone, inclusa la resistenza agli urti e agli impatti. Le custodie robuste possono ridurre notevolmente il rischio di danni in caso di caduta.

2. Installa una pellicola protettiva per lo schermo: una pellicola protettiva può aiutare a prevenire graffi, crepe e rotture sullo schermo del tuo iPhone, offrendo un ulteriore strato di protezione.

3. Usa un laccio o una cordicella: se partecipi a un’attività in cui è probabile che il tuo iPhone possa sfuggirti dalle mani, utilizza un laccio o una cordicella per assicurarlo al tuo polso o al collo. Questo può aiutare a prevenire la caduta del dispositivo.

4. Valuta l’acquisto di un’assicurazione per il tuo iPhone: considera la possibilità di acquistare un’assicurazione o una garanzia estesa per il tuo dispositivo, che può coprire eventuali danni accidentali. In questo modo, se il tuo iPhone dovesse danneggiarsi durante una situazione estrema, potresti essere coperto dai costi di riparazione o sostituzione.

5. Evita di portare il tuo iPhone in situazioni potenzialmente pericolose: infine, la precauzione migliore è semplicemente evitare di portare il tuo iPhone con te durante attività ad alto rischio o in ambienti estremi, se possibile. Se devi portarlo, assicurati di seguirne i consigli sopra elencati per proteggere al meglio il tuo dispositivo.

Ricordati che, nonostante la sorprendente resistenza mostrata in alcuni casi, gli iPhone non sono progettati per resistere a cadute estreme o situazioni pericolose. Seguire questi consigli può aiutarti a minimizzare il rischio di danni e a garantire che il tuo dispositivo rimanga al sicuro e funzionante il più a lungo possibile.