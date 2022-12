Il 2022 sta per volgere al termine, un anno ricco di novità per l’ecosistema Apple ma anche di brutte notizie sparse qua e la. Tra un Mac rimandato e alcuni problemi lato software (qualcuno ha detto iPadOS?), arriva l’ennesima doccia fredda: il gigante di Cupertino potrebbe essere vicino alla cancellazione di iPhone SE di quarta generazione.

Non ci sarà un iPhone SE 4?

La clamorosa notizia arriva da una fonte più che affidabile, Ming-Chi Kuo. In una serie di tweet, l’analista da tanti anni ormai attento a tutto ciò che succede a Cupertino, ha rivelato che un nuovo iPhone SE potrebbe non essere più nei piani in agenda, o che quantomeno il suo lancio potrebbe slittare.

La scarse performance di vendita di smartphone come iPhone SE 3, iPhone 13 Mini e iPhone 14 Plus avrebbero portato la dirigenza Apple a riflettere bene sulla realizzazione di un nuovo device della linea SE. In termini di prestazioni, i tre dispositivi appena citati non prestano il fianco ad alcuna problematica, ma un pensiero abbastanza diffuso è che non siano “né carne né pesce”. Smartphone interessanti ma su cui alla fine non vale la pena investire. E infatti la linea “Mini” è già scomparsa dopo solo due iterazioni…

Kuo punta i riflettori anche sui costi di produzione: in questo preciso momento storico, è conveniente per Apple investire su un iPhone SE di quarta generazione con design full screen? Vista la non particolarmente rosea situazione economica a livello globale, la decisione più saggia potrebbe essere quella di mettere da parte il dispositivo e di concentrare gli sforzi (anche monetari) su altro.

Secondo i più recenti rumor, iPhone SE potrebbe avere un display LCD o OLED da 6,1 pollici, con un notch nella parte superiore per dare spazio alla fotocamere frontale e al modulo del Face ID. Insomma, un design molto, ma molto simile a quello di iPhone XR.

