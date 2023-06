iPhone Screen Distance, la nuova funzione di iOS 17 che protegge i tuoi occhi

Apple sta introducendo una nuova funzionalità per la salute degli occhi su iPhone e iPad con l’arrivo di iOS 17. Questa funzione, chiamata iPhone Screen Distance, mira a prevenire l’affaticamento degli occhi e ridurre il rischio di miopia, soprattutto nei bambini. Vediamo come utilizzare questa funzionalità e come funziona.

iPhone Screen Distance in iOS 17 protegge i tuoi occhi, ecco come funziona

Apple consiglia di tenere i dispositivi ad almeno 12 pollici di distanza dagli occhi per proteggere la salute visiva. Tuttavia, è facile sviluppare l’abitudine di tenere il telefono o il tablet più vicino agli occhi. Per aiutare gli utenti a mantenere una distanza adeguata, iOS 17 e iPadOS 17 presentano la nuova funzionalità chiamata Screen Distance. Questa funzione è utile per abituarsi a utilizzare iPhone e iPad a una distanza corretta, riducendo così il rischio di affaticamento degli occhi per tutti e il rischio di miopia nei bambini.

Ecco come Apple spiega il funzionamento di Screen Distance:

“Screen Distance funziona misurando la distanza tra lo schermo e i tuoi occhi. La fotocamera non acquisisce immagini o video e i dati raccolti rimangono sul dispositivo e non vengono condivisi con Apple”.

Per utilizzare la funzionalità Screen Distance dell’iPhone in iOS 17, segui questi passaggi:

1. Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone o iPad con Face ID e iOS 17.

2. Seleziona “Screen Time” e poi tocca “Screen Distance”.

3. Tocca “Continua” e attiva la funzione Screen Distance.

Una volta attivata la funzione, il tuo dispositivo monitorerà la distanza tra il tuo viso e lo schermo. Quando il telefono o il tablet viene tenuto troppo vicino agli occhi, verrà visualizzato un avviso sullo schermo. Sarà sufficiente allontanare il dispositivo dalla faccia e toccare “Continua” per chiudere il messaggio di avviso.

Durante il periodo di prova con Screen Distance, molti utenti hanno notato che tendono a tenere il telefono troppo vicino al viso, soprattutto di sera. Questa funzione si è rivelata molto utile nel cambiare questa abitudine e promuovere un uso più sano dei dispositivi.

È importante notare che iOS 17 è ancora in fase beta, quindi le funzionalità potrebbero subire modifiche prima del rilascio ufficiale. Se desideri provare questa funzione e altre disponibili in anteprima, puoi seguire le istruzioni per installare la versione beta del software.

Mentre Apple non specifica un tempo preciso che è considerato “troppo lungo” per tenere il dispositivo a una distanza inferiore a 12 pollici, gli utenti hanno riportato che l’avviso di Screen Distance appare dopo circa cinque minuti di utilizzo ravvicinato.