iPhone ricondizionati, ecco come scegliere per risparmiare

iPhone e prezzi bassi: un accostamento spesso complesso, ma non impossibile. Quando si è capaci a scegliere, e quando si ha a disposizione una serie di garanzie fondamentali, ecco che questa possibilità diventa immediatamente concreta sfogliando semplicemente i cataloghi dei prodotti ricondizionati. A questo punto balzerà infatti agli occhi non soltanto la vastità di opzioni a disposizione, ma anche in grande vantaggio economico correlato: prodotti come nuovi, ma a prezzo dell’usato, dietro ai quali si celano servizi di verifica, rigenerazione e distribuzione.

Per il professionista che vuole operare in ambito iOS senza dover dar fondo al proprio budget; per il ragazzo che vorrebbe una mela sul proprio nuovo smartphone; per la famiglia che deve sostituire un device senza dover far fronte ai prezzi dei nuovi smartphone. Per tutti c’è una soluzione. Si tratta, inoltre, di soluzioni supportate dal fatto che vivere la propria dimensione digitale all’ombra della mela è qualcosa che costa mediamente di più e per questo motivo impone scelte meno libere: l’idea del ricondizionato è un’opportunità aggiuntiva che permette di liberarsi dai limiti del proprio budget per poter scegliere più liberamente su ampi cataloghi di possibilità

iPhone ricondizionati: quanto e perché conviene

Ricondizionato.it, leader italiano nella distribuzione di prodotti ricondizionati (tv, PC, smartphone e quant’altro) ha in vetrina prodotti quali:

Ma questa è soltanto una piccolissima selezione delle molte opzioni disponibili a catalogo, a dimostrazione di quanto ampio sia il mercato dei ricondizionati e quanto poco sfruttato resti: un grande scaffale pieno di opportunità da cogliere.

Per ogni singolo dispositivo è disponibile una descrizione basata su “gradi di qualità”. I prodotti possono essere acquistati secondo le etichette “come nuovo”, “ottimo” o “buono”, indicazioni trasparenti che esplicitano lo stato di conservazione del dispositivo. Trattasi, infatti, di device usati, ma spesso e volentieri la cosa non si nota in alcun modo. Non solo: quando i prodotti sono nella categoria “come nuovo”, “la batteria dei dispositivi ricondizionati possiede almeno l’80% della capacità della potenza originale” (dove il 10% si perde di solito già sui prodotti nuovi dopo le primissime ricariche).

Come noto gli iPhone mantengono il prezzo nel tempo in virtù della qualità che sono in grado di garantire anche a distanza di anni dal rilascio: quel che racconta l’esperienza è il bacino di valore all’interno del quale va ad attingere il mondo dei ricondizionati, garantendo prodotti validi, certificati e assolutamente pronti ad esprimere ancora tutto il proprio potenziale.

Ogni singolo prodotto ricondizionato non solo gode delle certificazioni offerte dal distributore, ma anche di una vera e propria garanzia di 12 mesi: un anno intero di copertura, insomma, a testimonianza della fiducia con cui questi device vengono redistribuiti. “Ricondizionato” non significa semplicemente “usato” e per questo motivo acquistare su Ricondizionato.it non è come acquistare un qualsiasi iPhone usato recuperato online o da qualche amico. Con la categoria dell’usato, il ricondizionato condivide vantaggi economici, etici ed ecologici (la riduzione dell’e-waste sarà sempre più centrale nei principi di mercato tecnologico del futuro), ma in aggiunta ha il pregio di un controllo a monte e di descrizioni trasparenti sullo stato di conservazione del device. L’acquirente agisce pertanto sul mercato con tutte le informazioni di cui necessita, mettendo lo stesso nella miglior posizione per poter scegliere e ottimizzare il proprio investimento.

Avere un iPhone a basso costo si può: scegliere il modello migliore è utile, ma scegliere il distributore giusto è fondamentale. Ricondizionato.it lavora in tal senso selezionando i migliori distributori sulla piazza, ne raccoglie le offerte e dà vita ad un listino di prodotti ricondizionati di alto valore. Dal ragazzino al professionista, per tutti c’è una nuova opzione sul piatto: la mela è a portata di mano.