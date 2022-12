iPhone: quale modello acquistare a Natale 2022?

Scegliere l’iPhone giusto da regalare un regalarsi a Natale 2022 non è semplice. Bisogna mettere sul piatto tantissime considerazioni, come il budget, le necessità personali ma anche la legittima voglia di togliersi uno sfizio, e non per ultimo la disponibilità effettiva.perché tra aumento della domanda e offerta singhiozzo, la consegna in tempo per Natale non è affatto scontata.

In generale comunque, dipende dal tuo budget e dalle caratteristiche che stai cercando in un telefono. Ecco alcune opzioni da considerare:

iPhone 14: Questo è l’ultimo modello di iPhone e ha un design elegante, funzionalità 5G e un chip A15 Bionic. È disponibile in diversi colori ma somiglia molto al suo predecessore, motivo per cui lo consigliamo solo ed esclusivamente se trovi una buona offerta. Qualcosa all’ordine almeno del 15-20% di sconto rispetto al prezzo di listino. iPhone 14 Pro: È la versione di punta del modello più recente di iPhone. Include una eccellente fotocamera a tre lenti è un potente chip A16 Bionic. Lo consigliamo a chi ha un budget importante che pretende sempre il meglio che la tecnologia abbia da offrire. È raro trovarlo in sconto su Amazon, ma non impossibile. iPhone SE: Se stai cercando un’opzione più economica, l’iPhone SE è una buona scelta. Ha un display Retina HD da 4,7 pollici, il 5G, un sensore di impronte digitali Touch ID e un potente chip A15 Bionic. È disponibile in tre colori: nero, bianco e (PRODUCT)RED. Ricondizionati: Costituiscono il prodotto ideale per chi cerca il miglior rapporto prezzo prestazioni possibile. Acquistando da Amazon Renewed si gode dello stesso identico livello di garanzia post vendita del nuovo, ma con prezzi nettamente più bassi; in caso di problemi, hai due anni di garanzia gestiti direttamente dall’impareggiabile servizio clienti Amazon. In questo caso potresti valutare iPhone XR che ha un display Liquid Retina da 6,1 pollici e un potente chip A12 Bionic. È disponibile in sei colori: nero, bianco, blu, giallo, corallo e (PRODUCT)RED. Oppure l’iPhone 11 con display Liquid Retina da 6,1 pollici, un sistema a doppia fotocamera e un potente chip A13 Bionic. È disponibile in sei colori: nero, bianco, verde, giallo, viola e (PRODUCT)RED. Si trovano ottime offerte anche su iPhone X e iPhone XS comunque.

In definitiva, il miglior iPhone per te dipenderà dalle tue esigenze e preferenze individuali. Potresti voler confrontare le specifiche e le caratteristiche di ogni modello per determinare quale è la soluzione migliore per te. E ovviamente, segui sempre Melablog perché ogni giorno andiamo a caccia delle migliori offerte su iPhone, iPad, Mac e accessori per farti risparmiare fino ha oltre il 60% rispetto al prezzo di listino. Queste offerte però hanno i minuti contati, e spesso terminano poco dopo la nostra segnalazione.

I migliori iPhone in Sconto a Natale 2022

iPhone 14

Non è piaciuto moltissimo agli utenti, e probabilmente è anche per colpa dei prezzi di listino eccessivi. Su Amazon per fortuna ci sono opportunità per risparmiare, e infatti oggi puoi acquistare iPhone 14 da 256GB Azzurro approfittando di uno sconto immediato di 130€. E puoi pagare anche a rate: 5 da 205,80€ al mese.

iPhone 14 Plus

Se i rincari del listino Apple del 2022 non vi sono andati giù, ecco l’offerta da non lasciarsi scappare: iPhone 14 Plus – da 128GB (PRODUCT)RED – è disponibile su Amazon a 1.099€. Lo sconto di 80€ viene applicato anche se scegli di pagare a rate: 5 rate da 219,80€ e la consegna incredibilmente è garantita prima di Natale.

iPhone 13

Ottimo display OLED da 6,1″, eccellente fotocamera in grado di girare video in 4K HDR in cinema mode. Non sorprende che iPhone 13 sia l’iPhone più venduto degli ultimi mesi su Amazon. Con 128 GB a disposizione potrete archiviare tutte le vostre immagini, video, foto e applicazioni e se avete bisogno di spazio in più spazio c’è sempre iCloud+. A soli 799€ con consegna immediata, significa che arriverà in tempo per Natale.

iPhone 13 Mini

Chip Bionic A15, batteria capiente per 17 ore di riproduzione video ininterrotta, design classico minimalista, guscio in Ceramic Shield con certificazione IP68 e display Super Retina XDR da 5,4″. Che altro chiedere? Su Amazon abbiamo trovi offerta sull’iPhone 13 Mini con uno sconto molto interessante che porta il suo prezzo a soli 799€ con disponibilità immediata e consegna garantita prima di Natale.

iPhone 12

Se ti serve un nuovo smartphone e ne stai puntando uno a marchio Apple, allora dovresti dare assolutamente uno sguardo all’offerta di Amazon su iPhone 12 da 128GB. Il dispositivo – in diversi colori – è acquistabile a soli 779€ grazie allo sconto del 12% sul prezzo di listino. Un affare per un dispositivo con pochi rivali sul mercato e con consegna garantita prima di Natale.

Al momento della stesura di questo post, allo stesso prezzo lo trovi in Azzurro, Bianco, Nero e Verde.

iPhone XR

Acquistare iPhone XR nel 2022 secondo noi ha molto senso. In primo luogo perché è caratterizzato da un rapporto qualità prezzo nettamente più vantaggioso, trattandosi di ricondizionati Amazon Renewed. Con prezzi a partire da 299€ incluse spedizioni promette prestazioni di tutto rispetto, anche perché supporta senza problemi iOS 16. In più ha 4G LTE, Face ID, e una buona batteria. Che altro chiedere?

iPhone XS

Miracolo di Natale. iPhone XS da 64GB è disponibile su Amazon a soli 303€ consegna inclusa. Uno sconto assurdo del 40% che scala il suo prezzo di oltre 200€.

