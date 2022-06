iPhone XR nel 2022: ha ancora senso?

Può avere senso acquistare un iPhone XR nel 2022? Questa è una bella riflessione che vogliamo fare insieme a voi, anche perché, grazie ai prezzi dell’usato e del mondo dei ricondizionati, questo dispositivo si può portare a casa ad un prezzo davvero vantaggioso. I motivi per acquistarlo possono essere diversi; in primo luogo partiamo dal prezzo che oggi lo rende un device più che mai appetibile. Costa solo 318,00€ e promette prestazioni di tutto rispetto, anche perché verrà aggiornato alla versione 16 di iOS. Ma andiamo con ordine.

iPhone XR: perché comprarlo

In primo luogo sappiate che si porta a casa ad un prezzo davvero unico e le spedizioni sono incluse nel costo finale del dispositivo. È coperto da garanzia Amazon, questo significa che avrete a disposizione l’assistenza sette giorni su sette e la sostituzione o riparazione gratuita.

Fra le altre cose, vogliamo ricordarvi che questo smartphone, uscito nel 2018, vanta ancora oggi specifiche degne di nota come un processore veloce, reattivo e con modem 4G. Certo, l’assenza del 5G può essere un limite per qualcuno, ma onestamente non ci sentiamo di reputarlo tale. Anche perché, se ricordate, Apple ha introdotto il supporto alle reti di nuova generazione soltanto da un paio d’anni.

C’è una singola fotocamera ma vi assicuriamo che garantisce scatti nitidi, luminosi e video brillanti, soprattutto quando la luce è generosa. Contrasto e nitidezza al top, video in Slow motion e molto altro ancora. Il processore fa girare fluido il device che risulta essere piacevole anche nei giochi più impegnativi (Dragon Ball Legends o COD Mobile compresi).

A 318,00€ è da comprare subito, se state cercando un primo iPhone o semplicemente se non volete rinunciare all’ecosistema Apple senza spendere una fortuna. Inoltre è venduto in colorazione nera e dispone di 64 GB di memoria, ovviamente non espandibili. Vi consigliamo un piano iCloud+ da 200 GB annuali a 2,99€ al mese.