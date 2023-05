iPhone pieghevole: quando arriva e come sarà il Fold di Apple

L’idea di smartphone e tablet pieghevoli ha catturato l’attenzione del settore tecnologico negli ultimi anni, con aziende come Samsung che hanno già introdotto sul mercato i loro dispositivi pieghevoli. Ma cosa succede con Apple? Molti si chiedono se e quando l’azienda di Cupertino entrerà nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Sebbene non ci siano ancora annunci ufficiali da parte di Apple, ci sono alcune indiscrezioni che suggeriscono che l’azienda stia sperimentando internamente questa idea.

Secondo gli analisti Ming-Chi Kuo e Ross Young, il primo prodotto pieghevole di Apple potrebbe essere introdotto non prima del 2025. Questo non sorprende, considerando che Apple ha adottato un approccio più conservativo negli ultimi anni. L’azienda potrebbe affrontare diverse sfide di produzione con il lancio di un telefono pieghevole, poiché questa tecnologia è ancora limitata e più costosa. Tuttavia, non è ancora chiaro come sarà esattamente un dispositivo pieghevole Apple.

Esistono già dei prototipi, pare

Alcune persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che Apple ha diversi prototipi interni, ciascuno con una prospettiva diversa. Uno di questi prototipi sembra più un iPhone pieghevole, con un design simile al Galaxy Z Flip di Samsung. Un altro prototipo sembra più un iPad pieghevole che si trasforma in un telefono. Secondo Ming-Chi Kuo, è probabile che il tablet pieghevole venga lanciato prima del telefono pieghevole.

Anche se un dispositivo pieghevole non è una priorità immediata per Apple, sembra che l’azienda stia valutando l’idea per il futuro. Tuttavia, è importante notare che questi sono ancora prototipi sperimentali e non progetti di prodotti pronti per la commercializzazione.

Quanto costerà il primo dispositivo pieghevole di Apple? Secondo le previsioni di CCS Insight, potrebbe arrivare a costare circa $ 2.500, molto più degli attuali iPhone. Tuttavia, anche i dispositivi pieghevoli di altre società hanno prezzi elevati. Ad esempio, il Samsung Galaxy Z Fold 4 parte da $ 1.799 e anche il Google Pixel Fold ha un prezzo simile. I dispositivi pieghevoli hanno il potenziale per offrire nuove possibilità e modi innovativi di interagire con il telefono, ma al momento sono ancora considerati dispositivi di nicchia.

Se Apple dovesse lanciare un iPhone pieghevole, ci si potrebbe aspettare che l’azienda apporti miglioramenti alla tecnologia e alla resistenza del dispositivo. Gli attuali dispositivi pieghevoli hanno ancora alcune limitazioni, come la fragilità dello schermo pieghevole. Apple potrebbe cercare di superare queste sfide per offrire un dispositivo pieghevole di alta qualità.

In conclusione, anche se non sappiamo ancora quando arriverà il primo iPhone pieghevole di Apple, è chiaro che l’azienda sta esplorando le possibilità di questa tecnologia. Mentre gli analisti prevedono un possibile lancio nel 2025, è importante tenere presente che queste sono solo speculazioni e che Apple potrebbe decidere di posticipare o persino abbandonare il progetto.

I dispositivi pieghevoli rappresentano un’interessante evoluzione nel settore degli smartphone e dei tablet, offrendo nuove mozodalità di utiliz e esperienze utente. Tuttavia, ci sono ancora ostacoli da superare per rendere questi dispositivi più resistenti, accessibili e convenienti. Apple, con la sua reputazione per l’innovazione e l’elevata qualità dei suoi prodotti, potrebbe essere in grado di affrontare queste sfide in modo efficace.