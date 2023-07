iPhone pieghevole nel 2025: potrebbe rivoluzionare il mercato

Apple, nota per il suo approccio cauto verso l’adozione di nuove tecnologie, sta pianificando di entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli entro il 2025. Dopo l’insuccesso iniziale di alcuni concorrenti, l’azienda ha preferito aspettare il momento giusto per presentare il suo innovativo iPhone pieghevole. Secondo un rapporto di market intelligence, questa mossa strategica potrebbe portare a un’enorme crescita del mercato, con il segmento dei telefoni pieghevoli che potrebbe raggiungere i 100 milioni di dollari all’anno entro il 2027.

iPhone pieghevole, il dispositivo che potrebbe rivoluzionare questo mercato

Nel 2023 erano state avanzate voci riguardo al lancio del primo iPhone pieghevole da parte di Apple, ma l’azienda ha preferito prendersi il tempo necessario per affrontare le sfide pratiche associate a questa nuova tecnologia. Invece di correre il rischio di problemi come hanno fatto alcuni concorrenti, Apple ha preferito osservare e imparare dagli errori altrui, puntando a creare un prodotto significativamente migliore e più affidabile.

Samsung ha fornito una lezione preziosa su cosa può accadere quando si lancia una nuova tecnologia troppo presto. Il lancio del primo modello Galaxy Fold è stato segnato da problemi di progettazione, che hanno causato ritardi e difficoltà nel soddisfare la domanda dei clienti. Anche le iterazioni successive hanno avuto problemi, dimostrando che la tecnologia dei telefoni pieghevoli richiede precisione e affidabilità.

Il 2025 è ora considerato un possibile anno per il lancio dell’iPhone pieghevole da parte di Apple. L’azienda potrebbe optare per presentare prima un iPad pieghevole nel 2024 per introdurre gradualmente la tecnologia pieghevole sul mercato. Tuttavia, l’arrivo dell’iPhone pieghevole è ormai inevitabile, nonostante il suo potenziale costo elevato. Il settore si aspetta che Apple si focalizzerà sulla creazione di un prodotto all’avanguardia, offrendo un’esperienza unica agli utenti.

Secondo le previsioni di mercato di Counterpoint Research, l’ingresso di Apple nel mercato degli smartphone pieghevoli nel 2025 potrebbe portare a una crescita significativa del segmento. Entro il 2025, i telefoni pieghevoli potrebbero rappresentare il 21% del mercato degli smartphone premium (costo superiore a $600), salendo al 39% entro il 2027. Ciò comporterebbe un valore di 100 milioni di dollari all’anno per il segmento dei telefoni pieghevoli, dimostrando l’entusiasmante potenziale di crescita della tecnologia.

Nonostante l’entrata di Apple nel mercato, Samsung è previsto resterà il più grande giocatore nel settore dei telefoni pieghevoli grazie alla sua vasta gamma di modelli. Tuttavia, la quota di mercato di Apple è destinata ad aumentare rapidamente, poiché l’azienda si prepara a rivoluzionare il mercato degli smartphone con il suo iPhone pieghevole.