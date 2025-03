iPhone Mirroring ancora non disponibile nell'UE: motivi e prospettive

iPhone Mirroring, una delle funzionalità più attese dagli utenti Apple, rimane bloccata in Europa. La decisione di Apple di non implementare questa feature, che consente di controllare lo schermo dell’iPhone direttamente dal Mac in modalità wireless, ha scatenato discussioni accese. L’azienda di Cupertino ha motivato la scelta citando le “incertezze normative” legate al Digital Markets Act (DMA), una normativa europea che sta influenzando significativamente il settore tecnologico.

Con il rilascio imminente di iOS 18.4, Apple ha introdotto novità importanti, tra cui l’implementazione di Apple Intelligence in diverse lingue europee. Tuttavia, questa espansione tecnologica è stata selettiva: mentre alcune funzionalità avanzate vengono rese disponibili agli utenti dell’UE, altre, come iPhone Mirroring, restano inaccessibili. Questo evidenzia un equilibrio delicato tra innovazione e conformità normativa.

Secondo Apple, i requisiti di interoperabilità richiesti dal DMA potrebbero compromettere la sicurezza e l’integrità dei propri sistemi. Non è la prima volta che il colosso californiano adotta un approccio cauto nei confronti delle normative europee, come dimostrano altre funzioni, ad esempio SharePlay Screen Sharing, anch’esse assenti nel mercato UE. L’azienda sembra preferire un’implementazione prudente, evitando potenziali vulnerabilità.

Questa situazione solleva interrogativi tra esperti e consumatori. La mancanza di chiarezza sui criteri utilizzati da Apple per selezionare quali funzionalità rilasciare alimenta il dibattito. La domanda che molti si pongono è: quali saranno i prossimi passi per gli utenti europei? Mentre l’UE cerca di bilanciare regolamentazione e progresso tecnologico, i consumatori del vecchio continente restano in attesa di un compromesso che permetta loro di accedere a tutte le innovazioni senza sacrificare la sicurezza e la qualità.

La strategia di Apple nell’UE riflette le sfide di un panorama normativo in evoluzione. Con il lancio pubblico di iOS 18.4 previsto per aprile, resta da vedere se l’azienda riuscirà a trovare un terreno comune con le autorità europee, offrendo agli utenti un’esperienza tecnologica completa e senza compromessi.