Quando si guarda un iPhone con occhiali da sole, soprattutto polarizzati, lo schermo appare completamente scuro o molto scuro, oppure distorto. Ecco perché accade, come risolvere, e cosa sta facendo Apple per eliminare alla radice il problema.

Quando guardi iPhone, iPad o qualunque altro dispositivo elettronico attraverso occhiali da sole polarizzati, il display appare illeggibile. Ciò dipende dal fatto che lo schermo del tuo telefonino utilizza un polarizzatore per facilitarti la leggibilità, proprio come le lenti polarizzate degli occhiali da sole.

Se i due polarizzatori sono perpendicolari tra loro, bloccano la luce e rendono lo schermo difficile da vedere. In pratica, gli occhiali da sole consentono solo alla luce di passare in una singola direzione ma lo schermo del telefono emette luce solo che vibra in un’altra direzione. Risultato: i due filtri ottici si sommano tra loro, annullando quasi del tutto l’emissione di luce.

Cosa sono le lenti polarizzate?

Le lenti polarizzate sono dotate di un filtro specifico, chiamato polarizzatore, che permette il passaggio della luce lineare, ma scherma i raggi provenienti da altre direzioni.

Tale filtro blocca la luce riflessa da superfici come l’acqua, la neve o il vetro, che può essere accecante o distorta. Questo tipo di lenti migliora la percezione dei contrasti, la nitidezza e i colori di quello che si vede.

Come Risolvere?

Allo stato attuale ci sono solo due possibili soluzioni, che forse avrete provato empiricamente. Per visualizzare meglio lo schermo di iPhone, potete:

Ruotare il telefono e metterlo in orizzontale. Sfilare gli occhiali da sole quando si usa iPhone.

Girare lo schermo di 90 gradi in entrambe le direzioni, infatti, allineea il filtro polarizzante sullo schermo con quello sugli occhiali da sole e la luce dello schermo sarà in grado di passare attraverso gli occhi.

Cosa Intende Fare Apple?

La buona notizia è che Apple è a conoscenza del problema, e questa è la ragione per cui alcuni dispositivi sperimenteranno questo effetto maggiormente di altri. L‘attuale generazione di iPhone, iPad e telefoni Google Pixel per esempio mitiga parecchio questo tipo di seccatura.

Con una serie di brevetti, in ogni caso, Apple ha preso di petto la questione e intende porre un freno definitivo.

L’idea oggetto di brevetto è di creare un sistema ottico e un sensore specifico che controllino la presenza di lenti polarizzate, modificando opportunamente l’asse di vibrazione delle luce e regolando adeguati livelli di luminosità e contrasto, limitando al contempo eventuali riflessi e luce ambientale.

Si tratta tuttavia di un brevetto, e Apple ne deposita migliaia ogni anno; non è detto dunque che una tale tecnologia approdi su iPhone in futuro. Ma è sempre interessante guardare quel che succede dietro le quinte di Cupertino.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.