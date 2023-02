Secondo l’ultimo report del Financial Times, i giovani statunitensi preferiscono Apple alle altre aziende rivali. E non di poco. Oltre alla qualità dei device (principalmente iPhone) dell’azienda di Cupertino c’è però da considerare anche la “pressione sociale”.

Apple e iPhone: per la Gen Z Android quasi non esiste

In base ai risultati dell’ultima ricerca condotta dal quotidiano economico-finanziario, i consumatori più giovani sono preoccupati di essere socialmente ostracizzati per non avere un iPhone. Questo fenomeno starebbe spingendo i giovani ad acquistare prodotti e servizi Apple, portando di conseguenza ad una crescita della quota di mercato della stessa in più categorie di prodotti.

La Generazione Z (in riferimento a tutti coloro che sono nati tra il 1997 e il 2012) costituisce il 34% di tutti i possessori di iPhone negli Stati Uniti d’America. Per Samsung, invece, solo il 10%. Questa tendenza non riguarda solo lo smartphone, ma si estende anche ad altri device – sempre a marchio Apple – come AirPods, Apple Watch e Mac.

Per ogni 100 iPhone che Apple vende in tutto il mondo, vende anche 26 iPad, 17 Apple Watch e 35 paia di AirPods, secondo una ricerca di Canalys. Numeri diversi invece quelli registrati da Samsung: ogni 100 vendite di smartphone, vengono venduti meno di 11 tablet, 6 smartwatch e 6 paia di auricolari wireless. Questo nonostante il prezzo medio di vendita di un iPhone sia quasi tre volte quello di un dispositivo Android.

L’ecosistema Apple sta plasmando il processo decisionale sociale, con particolare enfasi sull’importanza di iMessage. In Europa, iMessage è meno diffuso e Android ha una quota di mercato maggiore, ma la tendenza sopra descritta resta più o meno la stessa. Ancora secondo Canalys, circa l’83% degli utenti Apple nell’Europa occidentale sotto i 25 anni prevede di continuare ad utilizzare un iPhone.

Con il passare degli anni, è probabile che la tendenza cresca e consolidi ulteriormente la quota di mercato di Apple, rendendo sempre più difficile per le aziende rivali acquisire nuovi clienti e farsi strada nel mercato tech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.