iPhone, dove disattivare i dati diagnostici in iOS 26 e avere più controllo sulla privacy

Dopo un aggiornamento importante di iOS, una delle impostazioni che vale la pena controllare subito non riguarda l’aspetto dell’iPhone o le nuove funzioni, ma il modo in cui il dispositivo condivide dati diagnostici e di utilizzo con Apple.

È una voce che molti ignorano per mesi, a volte per anni, anche perché resta lontana dalle schermate più frequentate dell’iPhone. Eppure dentro le impostazioni di privacy c’è un pannello che permette di decidere se inviare ad Apple alcune informazioni legate all’uso del dispositivo, ai dati diagnostici e a vari miglioramenti collegati al sistema.

Il punto non è creare allarmismo, ma capire meglio dove si può intervenire. Su iOS 26, come nelle versioni recenti del sistema, queste opzioni restano disponibili e possono essere modificate in pochi secondi. Per chi preferisce limitare la condivisione in background e avere un controllo più diretto sulle impostazioni del proprio iPhone, è una verifica semplice ma sensata.

Dove si trova l’impostazione da controllare

Il percorso da seguire passa da Impostazioni, poi Privacy e sicurezza, fino alla sezione Analytics e miglioramenti. È qui che compare l’interruttore relativo alla condivisione delle analisi di iPhone, insieme ad altre voci simili che Apple usa per raccogliere informazioni utili a migliorare prodotti, servizi e alcune funzioni del sistema.

Chi non vuole condividere questi dati può semplicemente disattivare l’opzione dedicata. Non è una modifica che stravolge l’esperienza d’uso dell’iPhone, né cambia il funzionamento normale del dispositivo. Piuttosto, è una scelta di controllo: si decide se contribuire o meno all’invio di informazioni diagnostiche e di utilizzo verso Apple.

Che cosa cambia davvero nell’uso quotidiano

Per la maggior parte delle persone, disattivare questa impostazione non comporta differenze visibili nell’uso di tutti i giorni. L’iPhone continua a funzionare normalmente, le app restano disponibili e gli aggiornamenti non vengono bloccati. Proprio per questo la scelta dipende più dalla sensibilità personale sul tema della riservatezza che da un vantaggio immediato percepibile a occhio nudo.

Ci sono utenti che preferiscono lasciare tutto attivo, ritenendo utile contribuire al miglioramento del sistema. Altri, invece, vogliono ridurre al minimo le condivisioni non strettamente necessarie. In questo senso, conoscere la presenza di questa sezione in iPhone aiuta a usare iOS in modo più consapevole, senza limitarsi alle impostazioni più evidenti.

Non c’è solo una voce da guardare

Nella stessa area possono comparire anche altre opzioni collegate ai miglioramenti del sistema e ad alcuni servizi Apple. Vale quindi la pena osservare con attenzione tutto il pannello, invece di limitarsi a un solo interruttore. È spesso proprio qui che si nasconde una parte della gestione della diagnostica che molti utenti non rivedono mai dopo la configurazione iniziale.

Il valore di questa verifica sta nella chiarezza. Apple mette a disposizione il pannello, ma spetta poi all’utente decidere quanto aprire o restringere la condivisione dei dati. E in un momento in cui la sensibilità sulla privacy è cresciuta, sapere dove si trovano queste impostazioni diventa più utile di quanto sembri.

Una piccola verifica che ha senso fare dopo ogni update

Dopo l’arrivo di una nuova versione di iOS, controllare le impostazioni sulla privacy resta una buona abitudine. Non perché ci sia sempre un problema, ma perché gli aggiornamenti sono spesso il momento in cui si torna a guardare il proprio iPhone con più attenzione, tra nuove funzioni, preferenze da rivedere e voci lasciate in secondo piano nel tempo.

Alla fine, questo tipo di controllo non richiede competenze tecniche né procedure complicate. Bastano pochi passaggi per capire meglio quali dati l’iPhone condivide e scegliere l’impostazione più adatta al proprio modo di vivere il dispositivo. Ed è proprio in queste regolazioni silenziose che iOS mostra uno dei suoi aspetti più interessanti: lasciare all’utente più strumenti per decidere, senza rendere tutto più pesante o difficile da gestire.